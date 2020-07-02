在一般人不常可以看見的水底下總會藏著一些神祕的驚喜，有時會是解開懸案的關鍵，有時則可能是足以讓人一夕成為富豪的錢財寶藏，但碰見這些事情的機率事實上是少之又少。近日，英國一名男子潛進水中幫朋友找回掉下去的腳踏車，途中意外發現了一個沉重的保險箱，當他滿心歡喜打開後，卻驚覺裡面只放有幾本成人雜誌。

14 Just Eat bikes were also foundhttps://t.co/D3E92LD3dv — Edinburgh Live (@EdinburghLive_) July 1, 2020

根據外媒報導，尚恩（Shane Stephenson）朋友的腳踏車前陣子被一群青少年給丟進了利斯河（Water of Leith）當中，他立刻自告奮勇，主動潛入水中要幫朋友找回遺失的腳踏車，沒想到他卻在水中發現了許多驚人的物品，其中就包含了一個神祕的保險箱，重量大約35公斤，得依靠專業的設備才能將之從水中移出，而保險箱的前門雖然完好無損，後面卻早已被人撬開，當尚恩滿心歡喜地打開保險箱後，卻只看見裡面放了幾本成人雜誌，和一些其他的雜物。

除此之外，尚恩還在河底發現了14輛JustEat腳踏車（公共租借腳踏車，類似於UBike），以及浴缸、攝影機和手提箱等等物品，不過新聞曝光後，不少人都對於在河底發現這麼多公共腳踏車感到氣憤，怒斥：「這些人真糟糕！」。