俗話說：「伴君如伴虎」，跟在君王身邊的大臣下屬們都必須非常謹言慎行，要是一不小心惹皇帝不開心，那麼很可能就會有「掉頭」的危機。明太祖朱元璋是一位以殘暴的性格而出名的皇帝，而且為了鞏固家族的政權地位，他也不惜殺害許多人的性命，而跟隨在他身邊的一名大臣，就在驚險的時刻「化危機為轉機」，成功拯救了自己和大廚。

根據明代文學加祝允明所撰寫的《前聞記》中記載，某天朱元璋正準備要用膳時，卻突然發現桌上的飯菜中竟有個一根頭髮，於是立刻叫來了負責皇帝飲食的光祿官詢問到底是怎麼一回事，光祿官見狀也沒有太過慌張，反而先出言反駁：「告陛下，此不是髮」，朱元璋聞言也相當困惑，再反問他：「是何物耶？」，光祿官也十分機靈聰穎，回答道：「龍須也」，表明這看起來像是頭髮的東西，其實只是皇帝的鬍鬚。

朱元璋隨後捋了捋自己的鬍鬚，手上果然有一兩根掉落下來的鬍子，於是沒有繼續問下去，只是讓光祿官退下後就不再追究此事。光祿官機智的回答不僅救了自己，也成功救下了準備這些飯菜的廚師。