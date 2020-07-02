在原始遼闊的非洲大草原上，弱肉強食是不變的法則，有人就在野生公園中目睹一隻花豹和鬣狗共享屍體的罕見畫面，沒想到之後劇情居然出現大逆轉，花豹的姊妹和父親同時出現搶食，宛如八點檔一般的狗血發展讓人全看呆。

有動物學家目睹花豹和鬣狗共享屍體的罕見畫面，後面還出現如八點檔一班的狗血劇情。(影片來源/YouTube/國家地理雜誌 National Geographic Magazine/如遭刪除請見諒)

日前有動物學家在南非的薩比沙動物保護區（Sabi Sand Game Reserve），發現一隻名為Hosana的雄性花豹正在和一隻鬣狗搶食一隻懷孕的安氏林羚屍體，但其實這具屍體是Hosana同父異母姊妹Thandi所捕獲，本來整個下午都在和牠的寶寶享用大餐，沒想到Hosana和鬣狗卻趁Thandi不在時一起搶下。在這場機會主義的拔河比賽中，Hosana和鬣狗都想盡快把屍體吃掉，根據動物學家的解說，Hosana不攻擊鬣狗的原因是因為鬣狗對牠還是有危險性，所以索性直接趴在旁邊進食，形成這幅罕見的共食畫面。

但突然之間Hosana和Thandi的父親Tingana突然出現，以更龐大的體型和強烈的氣勢火速將Hosana和鬣狗趕走，並以迅雷不及掩耳的速度將剩下的獵物直接咬上樹，鬣狗則在牠爬樹的時候折返，叼走屍體體內遺落的胚胎，這時，Thandi才姍姍來遲，形成三豹鼎立的局面。但Tingana絲毫沒有顧念親情，還排尿到樹下宣誓地盤主權，Hosana和Thandi只能在樹下徘徊，看有沒有屍體肉塊掉落，最後Thandi決定放棄，呼喚牠的花豹寶寶一起離開這場獵物紛爭。