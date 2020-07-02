剛開始學習料理時，因為不熟悉食材、調味料還有一些烹煮手段，所以通常都會上網或者直接買一本食譜回家邊看邊做，而這些食譜除了可以造福料理新手之外，也可以幫忙保存住一些美味佳餚。近日，一名英國教授就按照著以楔形文字所撰寫出來的石板食譜，成功還原了4千年前的美味菜餚。

I blame lockdown but for some reason decided to cook Babylonian meal from the recipe tablet on the right; at 1750 BCE are the oldest recipes existing. Seemed to go down OK "Best Mesopotamian meal I have eaten".

A thread 1/6 pic.twitter.com/gqYMJopbxM — Bill Sutherland (@Bill_Sutherland) June 28, 2020

Stew of lamb. This was simple and delicious. Crumbled in a couple of barley cakes (made by daughter Tessa), which made a rich unctuous sauce. Crushed leek and garlic topping gave it an sharp edge 2/6 pic.twitter.com/5UlPUc2plF — Bill Sutherland (@Bill_Sutherland) June 28, 2020

根據外媒報導，這名教授比爾（Bill Sutherland）任職於劍橋大學，最近因為新冠肺炎疫情的關係，需要長時間待在家中防疫，無所事事的他常常會用煮飯來打發時間。日前，比爾找出了一個以楔形文字所撰寫而成的石板食譜，打算煮出一桌「巴比倫食物」，據悉這份食譜最早可追溯回公元前1750年。

Tuh'u. Thought this looked stunning and full of flavour. Think I should have cooked a bit longer to disintegrate more 3/6 pic.twitter.com/ZTJiQE1XWl — Bill Sutherland (@Bill_Sutherland) June 28, 2020

Unwinding. Saute leek and spring onion then baked with sourdough crumbs. Looks good but bit boring. 4/6 pic.twitter.com/526GzPT4Rf — Bill Sutherland (@Bill_Sutherland) June 28, 2020

事後，他也在推特中分享了自己完成的成品，包含了四道菜與一條麵包，更直呼這是他吃過最好吃的美索不達米亞食物。這則推文發布後，很快就獲得了大量網友的關注，比爾透露這份食譜源自於美國耶魯大學所出版的《古代美索不達米亞會說話》（Ancient Mesopotamia Speaks），不過有趣的是，這份食譜相當精簡，哈佛大學食品學家索皮亞（Pia Sorensen）也表示，有時他們必須依靠推測，才能獲得完善的原料配方。