近幾年不少人都十分注重養生，開始健身、重訓，假日也喜歡到戶外露營、踏青，讓許多運動系、戶外系正妹也因此爆紅。日前就有網友在PTT分享一名級品正妹，亮眼的外型和超完美體態瞬間掀起網友暴動。

在 Instagram 查看這則貼文 Peru 🇹🇼（@peipei___j）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 25 日 上午 8:51 張貼

一名網友在PTT表特板以標題「兇 台灣的」發文，並分享一名正妹一系列的美照，仙女般的顏值和不科學的完美體態讓她瞬間受到矚目，從好幾張照片還可以看到該名正妹有3%女生才會有的性感腰窩，也就是俗稱的「維納斯之眼」，健康性感的形象讓人大噴鼻血！

在 Instagram 查看這則貼文 Peru 🇹🇼（@peipei___j）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 17 日 上午 6:01 張貼

文章掀起熱議，不少人紛紛暴動留言「這極品欸求門」、「有維納斯之眼」、「這根本頂級的」、「體態完美」、「表特救世主」、「有胸有屁股，簡稱 兇屁XD」、「這身材根本super model」、「正的亂七八糟」、「正得誇張」、「身材太猛！」有網友也神出該名正妹的IG，發現是一名有2萬多人追蹤的小網美，喜歡旅遊和戶外活動的她也經常和粉絲分享到各地遊玩的養眼辣照。