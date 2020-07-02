魚鷹又名鶚，是一種非常擅長捕魚的猛禽類，並且也以魚類為食，而在大部分的印象當中，牠們抓捕的獵物通常都會是較沒有攻擊性的魚類，然而日前一隻魚鷹現身海灘，竟被捕捉到牠腳爪抓著一條鯊魚寶寶，讓不少網友看到後都相當震驚。

Anyone know what type of bird this is and is it holding a shark? #myrtlebeach 📽 Kelly Burbage pic.twitter.com/gc59xihiM7 — Tracking Sharks (@trackingsharks) June 30, 2020

根據《每日郵報》報導，這驚人的畫面是在南卡羅萊那州的默特爾海灘（Myrtle Beach）所拍攝，並由帳號「Tracking Sharks」分享於推特中，拍攝人艾什莉（Ashley White）透露，自己當時正在位於17樓的度假公寓中；從影片可以看到，這隻猛禽正抓著一隻中等體型的鯊魚寶寶在天空中翱翔，待牠飛到離鏡頭較遠的地方時，這隻鯊魚寶寶突然猛烈地掙扎了起來，但猛禽將牠抓得非常牢固，鯊魚寶寶並沒有逃脫成功。

這段有些模糊的影片引起了網友們的熱烈討論，不少人都在猜測這隻猛禽的真實身分，有些網友認為牠可能是一隻老鷹，甚至還有人開玩笑表示牠可能是一隻翼手龍，但大多數人還是推測其為一隻海鷹。

此外，也有些人懷疑鯊魚寶寶的身分，認為其品種應該是白斑角鯊（dogfish），但有些網友透過尾巴的模樣推測牠並不是鯊魚，而是海璉（ladyfish）、扁鰺（bluefish）或鮪魚（tuna），更有氣象學家轉發影片直言這是一條白首鯖（Spanish mackerel）。