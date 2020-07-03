現在的你，還能看見盒子裡的綿羊嗎？一趟尋找初心的旅程，這本書獻給孩子也獻給大人。引發各界關注，超過500場演出的成長反思！「當地球人遇見小王子」備受期待的珍藏讀本，聖修伯里原著未給的答案，將會在這本書裡找到。以世界最美故事《小王子》為本，宮能安創作「地球人遇見小王子」一劇，在各地校園掀起巨大迴響。在本書，他再度接軌小王子的航道，投影自己的生命經歷和看待事情的方式，更寫下那些為了懂事、為了不寂寞、為了脫逃、為了安靜、為了長大的我們的過去和現在，希望能讓你有所省思，不管是哪方面的都好。

【精彩書摘】

下課鐘響起，回辦公室路上的我充滿罪惡感，身體些許發燙，步伐急促，本能地調節呼吸，平息惱怒。因為不到一分鐘前我正在教室對我的學生咆哮，為的是學生的成績。當我意識到這一點，突然微微鼻酸，我變成了我學生時代時最討厭的那種老師。我們出生在一個擺脫不了數字的時代，從落地那天起就被記錄下出生的時間與日期，還有重量，不久後，父母向公所申報我們的出生，就會有跟著自己一輩子的身分證字號，兩歲起，開始對數字有了初步的認知，1、2、3、4⋯⋯，爸媽帶我們數著眼前的所有東西，想都沒想過，再過幾年，口中的數字即將掌握自己的生死。關於考試，關於排名。

如果你還是學生，那麼這裡有份作業給你嘗試，一份關於生活的作業，作業名稱為〈我們班上那個跟我很好的同學〉。作業執行時間長度以一個學期來計算，從現在起回到家裡，跟家中長輩有意識地提起那位在班上跟自己很要好的朋友，或是你喜歡的對象（如果家人不會跟你翻臉的話）。三不五時地提起他們的名字，當家人無意識地回問一個關於那位朋友的問題時，我們嘗試記錄下來，一個學期過去後，我們會得到哪些關於朋友的提問？

在我成長過程中很少聽過這樣的問題：

「你很常提到那個同學，他桌上通常出現什麼類型的課外書？」

「他平常開玩笑的時候是喜歡開自己的玩笑？還是別人的玩笑？還是色情笑話？當他的玩笑讓朋友們哄堂大笑的時候，你有注意過其他同學的反應是什麼嗎？

大家都欣然接受這樣的玩笑，還是有注意到誰正在受傷？」

「他借同學錢或跟同學借錢的習慣如何？」

「你注意過他生氣時是用什麼文字來表達嗎？成語？英文？台語？」

或許以上幾個提問都過於浪漫，但難道不能幫助大人更具體地認識我們的朋友嗎？

反倒是以下的提問，在我成長過程中非常熟悉：

「那個誰，他幾歲？」、「那個誰，他父母是從事什麼工作的？」、「那個誰，他們家住哪區？」、「那個誰，在班上第幾名？」

如果你對上述這幾個問題感到陌生，或是沒有共鳴，那麼我要先在此恭喜你；如果你非常有共鳴，同時在心中指控你身邊「大人」之前，我也想問問你是否曾經在學校出現過類似的對話：

「欸！剛剛走過去那幾班的啊？」、「六班的啊，我跟你講他成績超好／爛的。」其實我們都一樣。

想像一下班上同學所有人的臉都變成一張撲克牌，當你心中出現一組對於同學未來社會成就的發展排序，這組排序，從高到低是依據他的日常處事？人格與專長？還是依據考試成績？是綜合考量？還是單一數據？這個實驗的秘密結果，只有你自己知道。

近年來過年前夕，網路頻頻出現一系列的主題創作，不論是網路梗圖還是影片，都關乎過年期間煩人的長輩提問。多少人小時候最討厭回家過年？多希望那些叔叔伯伯阿姨們乖乖發紅包就好，嘴上不要有這麼多的問題。

「這學期考第幾名？」

「都有及格嗎？」

「誰誰誰都考第一志願唷！」

「表哥都去日本唸書了捏！」

「你知道你爸每學期花多少錢給你補習／請家教嗎？」

在當老師的那幾年，能接觸到的家長相較日常來得多，常常從家長們聊天對談中觀察到，有些父母聊起自己小孩的成績很好的時候，會以「不用擔心」來形容自己的孩子。

「我們家那隻老大，從來都不用我擔心的啦！」

「我都不用擔心姊姊，她自己考到第一志願。」

「我沒有擔心過我們家弟弟，他自己都很拼。」

成績考得很好，就從來不用父母擔心嗎？這點，我想保留在後面的章節再來聊聊。相反地，當某些家長聊起家中成績不好的孩子，會出現類似以下的句子。

「我們家那隻老么，我已經放棄了。」

「隨便我們家哥哥以後要幹嘛了。」

「我早就懶得念我們妹妹了，她愛幹嘛就幹嘛。」

我們就是那個被「隨便」、被「放棄」的人。那麼，有幸在我現場的表演中或是透過這本書讓我遇上的你，我要鼓勵你，去替這些大人、也替自己做一點功課，去生活中觀察、去網路上谷歌資料、去書店翻閱自傳，你會發現很多社會上很有成就的人士，成績也未必是拔尖的，有些人甚至沒有完成學業就開始創業。請用幾年或十幾年的時間去認識自己然後用力證明自己，成績不好也可以在這個社會有成就。臺灣確實在早期，有許多人透過成績來翻轉自己的身世階級，甚至在當時，成績幾乎是唯一的辦法，但時代變了，大人的思想不是都沒變，只是變得還不夠快，此刻成績仍是一條可能會成功的路，但注意，我用「可能」，它早已經不是「唯一成功」和「鐵定成功」的關鍵。當一個人找到自己真正擅長或是極度有興趣的事情，都有可能讓我們開始走向屬於自己的成功。

熬過學生時代，長大後的過年，未必就讓你好過。首先換成你要包紅包了，再來叔叔伯伯阿姨姑媽還是會招喚催狂魔展開數字攻擊。

「現在一個月賺多少錢？兩萬二你還笑得出來喔？看看你表姐啦，人家科技新貴一個月收入六萬六起跳不說喔，年終獎金直接破百萬，人家婚也結了！房也買了！車也有了！還生雙胞胎，妹妹啊，妳年過就要三十了，再不生就生不出來了！」

又是這些數字！長大之後，他們還是拿著這些數據來強迫量身，當我們單身、租房、正在探索生命中最想做的事，只是先暫時以打零工來維持生計，幾乎都被長輩視為千古罪人或是世界末日。我們相信，眼前的探索都只是過程不是結果，只要我們能打造自己想要的生活型態對自己負責任，那又有什麼不好呢？

大人的出發點當然出自愛與擔心，我們也應該回頭看看自己，是否有對現階段的自己負責？即便成績不好，但在課堂的自己真的有盡力？我在做我喜歡的工作或者追夢的同時，我能先讓自己溫飽而不靠他人嗎？如果我們能夠交出一份世俗標準以外的成績單，我想即便他們再擔心，至少大人可以試著練習對你放心。

小時候的我們只用成績看同學，成績以外的事情通通不去嘗試。畢業後的我們只願意做有支薪的工作，以錢去衡量職場所有的付出效益，不去嘗試其他可能，更不屑接手錢少的機會。

但生命有種本質是熱情、渴望與理想，我們真的有體會過一次嗎？

（本文摘自 《致無法拒絕長大的我們》／時報出版）

【作者簡介】

宮能安

一名演員，為了維持生活，曾經進入校園擔任表演藝術老師，過往在國中教室裡分享《小王子》的課程意外演化成《地球人遇見小王子》的單人演說劇場，從2016年巡迴至今已逾500多場次，觀賞對象也從國中擴展至高中、大學與社會人士不等，目前足跡遍及臺灣、中國、美國各地。2016年起告別教職，回歸自身熱愛的表演工作，正致力在人生的沙漠中找尋屬於自己的那口井。