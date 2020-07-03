── 別耍廢了！年輕的生命不是拿來浪費 ──

「你活了一萬多天，還是一萬多次？」

「對自己有點要求，跟平庸說再見！」

【精彩書摘】

隨便打開一個平台，類似「兩週瘦十公斤」、「二十一天練出馬甲線」……各式各樣的「減重速成法」滿天飛，這些「速成法」好像傳遞著一個訊息：好身材是唾手可得，花不了你多少時間。於是真有很多人照做了，兩、三週後坐等結果，可是腿沒有細，馬甲線也沒有出現，然後，就沒有然後了。

你有沒有特別想做某件事，比如：跑步、瑜伽、旅遊、開家小店，甚至養成某個好習慣……。雖然有些心願，已經在你 腦袋裡放了好幾年，也不需要花費太多的 時間成本或昂貴的金錢成本，然而，卻一直遲遲沒有開始？它始終只是心願或者夢想。但，你有沒有想過到底是為什麼？

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小趙部門有兩個同事是名副其實的健身愛好者，平時風雨無阻。幾個同事在這樣的刺激下，一直想加入健身行列，卻因為各種不同的理由而遲遲沒有開始：有的人是懶得辦健身卡，還有的人是健身房離公司太遠、不方便。巧的是，小趙公司樓下新開了一家健身房，開業優惠酬賓，辦一年送半年。

小趙的其中兩位同事覺得，是時候開始自己的健身生涯，健身房就在公司樓下，只要高興，中午休息時間就可以去運動一會兒，於是兩人毫不猶豫的辦了會員卡。其 中一位還信誓旦旦的說：「我要每天去健身。」

原本以為，從此這兩位同事的人生會大改觀。只要開始健身，不但可以練出好身材，還可以變得更健康、更陽光，簡直是正能量滿滿的活法。可是，時隔一年後，據小趙說，其中一位一共去了五次健身房，而且是包括辦卡那次；另一位呢，自始至終一次都沒再去過。你肯定非常訝異，健身房不是就在公司樓下嗎？為什麼一次都沒去呢？

其實，不少人在開始健身前，總會先自我心理建設一番。另外，還需要一個啟動儀式，像是買好適合的運動服，做個完美的計畫，找到互相監督的夥伴，躲開加班，避開生理期等等，結果等到身材走樣了，健康亮紅燈了，還是遲遲沒有進展。還有人是報名吉他班，一共才上了幾堂課；或者報名日語課，壓根沒學幾次；或想好好跑步，買了雙高檔跑鞋，跑了兩三次，就被束之高閣。

其實，有沒有健身並養成習慣，與你是不是辦了健身房會員卡，或健身房離你家遠近，真的一點關係都沒有。那麼，是懶，還是沒毅力？抑或是懶加沒毅力呢？

很多時候，我們想要放棄的理由實在是太多了，沒時間、沒心情、沒人陪……，而這些理由的滋生速度又特別快，遠快過健身回饋給我們各種好處的速度。所以，當 獎勵不夠快、不夠大時，我們很容易就放棄。

在健身這條路上，有兩件事特別難，一個是開始，一個是堅持。而無數人卻被拖延症所耽誤，始終無法邁出第一步，更無法堅持下去。逃避問題雖然會讓你暫時過得比較安逸，結果卻會讓你陷入更大的焦慮和痛苦之中。

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再講個正面的例子。

有個帥氣、修養好的年輕男人，然而天妒英才，二十幾歲時不幸遭遇一場車禍，失去了一條腿。可是他在身體恢復後，卻遊遍了數十個國家。他說，以前就一直喜歡旅遊，總覺得時間有的是，隨時都可以去，結果並沒去過幾個地方，直到失去了一條腿後，他才不再拖延，毅然拖著另一條腿上路。隨時可以去，他卻一直沒去，恰恰是沒腿之後，去的地方反而更多更遠。

聽了這個故事，是不是有種無地自容的羞愧？

如果，你真的很想做一件事情，那就痛快的列出一張清單。比如，你想去到南部走一走，可以先查查驢友們（旅遊的諧音，引申為背包客）的旅遊攻略，一旦時機成熟，儘管拿起背包馬上出發。執行力越差的人，越需要一個這樣的計畫。

當然，做這件事情之前，你得先捫心自問：我到底是真想，還是不想？比如，看到別人在朋友圈天天發一張自己做的早餐，垂涎欲滴到令人躍躍欲試。別忘了，做這頓美味的早餐前，可是要先做不少功課，準備各種食材不說，還得起個大早，即使開了油煙機，也會煙薰火燎。所以不妨找那些你「羨慕的人」聊一聊，如果無法接受付出辛苦的一面，那就拋除妄想吧！

也許你的藉口又來了：「一大堆待辦的事情放在眼前，心裡急死了，什麼時候才能完成呢？還不如看看電視、刷刷臉書舒服。」如果你把一件事情想像得很難，結果就會越想越難。

比如減重，有的人一想就是兩、三年，卻一直沒有行動，總覺得減重不是一朝一夕可以完成，結果就真的越想越難。其實，只要堅持足夠的運動量，練出好身材、維持身體健康並不成問題。

很多事情如果不是親自嘗試，只會覺得太難，然而事實證明，它比想像中簡單多了。再說，健身能鍛鍊我們的身體和意志都更加強健，那還有什麼理由不去堅持呢？

面對一件讓人退縮的事情，無論你心裡有多麼不情願、有多少畏難情緒，都請直接面對問題。如果實在無法鼓起勇氣面對，那就告訴自己，先堅持十分鐘試試；如果你仍然堅持不下去，那再放棄還不遲。但真實的情況往往是，一旦開啟了新的狀態，就很容易越做越有勁，根本停不下來。

(本文摘自《你這一生要努力的，就是活成自己喜歡的樣子》/讀書共和國出版)

【作者簡介】

王詩雨

一邊練筆，一邊書寫人生，是個熱愛文字的暢銷書作家。十數年來持續創作，不論是兒童讀物到青春文學，從女性勵志到健康養生，寫作文風多變，堪稱是作家界的百變女生。

面對現實生活裡的千奇百怪，愛情與職場這個戰場上的種種光怪陸離，用最犀利的筆觸，戳醒還在睡夢中的你；用最幽默的態度，寫下警世毒雞湯，用最溫暖的文字，要你學會享受生活，活出一個有趣、不將就、沒有遺憾的人生。 書寫人生智慧，就是要你勇敢做回自己，用有趣回應冷漠的世界！