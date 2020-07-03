一項以南非銀行業者為對象的研究顯示，從鼻子吸氣，再從嘴巴吐氣，吸與吐都固定數秒並慢慢完成，每天做類似這樣呼吸練習十分鐘以上的人，經過二十一天之後，在做複雜決定時，他們的認知能力平均增加了六二％。

相對地，實驗中呼吸動作不夠理想的人，較無法果斷做出重要決定，傾向於拖延。

肢體語言專家佩頓（Patricia Peyton），曾經擔任谷歌（Google）等企業的顧問，她以此為例說明，生理對工作表現的明確影響。

她一向主張「身體智能」（physical intelligence）的概念，認為姿勢和動作能夠決定成就。比方說，一個人在走路時想到好點子的可能性，比坐著不動時整整高出四五％。或者，採開放與擴張性的身體姿勢，能夠增強一個人的信心與風險承受度。

目前有很多人比過去更常使用視訊會議，佩頓於快速企業雜誌（Fast Company）網站上指出，肢體語言會影響我們對自己的感覺，也同時會影響別人對我們的感覺。

她建議，想在視訊中看起來不緊張且充滿自信，可嘗試以下四個做法：

做法一：坐穩，然後呼吸。在重要場合擔起領導角色的人，通常是肢體語言比較放得開的人。適當的身體姿勢有其作用，會讓我們覺得更有力量、更機警，也更放鬆。

參加視訊會議時，從雙腳平放地面開始，然後像長了根一樣，定位在那個地方。這麼做會創造情緒與心理的平衡、降低壓力，讓自己感覺更有自信。

呼吸跟肢體語言密切相關，合適的身體姿勢會讓肺部有足夠的空間擴展。而一個人的呼吸，又會影響他的壓力感受，進而影響他的認知能力。穩定的呼吸有助於一個人掌控情況。

做法二：善用眼神接觸。無論是面對面，還是網路上會面，看著對方的眼睛，在視覺上有所連結，是肢體語言中很重要的一部分。無法好好看著對方的眼睛，會傳達出缺乏自信的感覺，讓對方不太確定是否能相信你。

因此，開視訊會議時，應保持眼神的接觸，看著鏡頭的位置，確定自己的笑意有傳達進對方的眼裡。

做法三：持續留意自己傳達出的感覺。當壓力大時，一個人的臉部表情跟肢體語言可能會變得僵硬，以致於和他人難以連結與合作。要避免這種情況，你的姿勢和動作必須有其目的性，你必須掌握自己從頭到腳的反應。

做法四：留意說話的方式。如何說話承載了很多意義。將字詞唸得短促，容易傳達出不在乎別人的感覺。承受壓力時，人的聲音則容易變得又薄又緊，講話的速度也會加快，聽起來像是在自我懷疑。

佩頓總結，透過眼神交流，表情、手勢和聲音的控制，能幫助我們與他人進行更好的交流，建立起信任。

(本文摘自 《EMBA 世界經理文摘 407期》)