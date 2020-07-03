覺得忙於工作忽略了家人，但陪伴家人時，卻又覺得自己在偷懶。工作與生活如何兼顧，常讓許多主管感到困擾。

對很多人來說，生活與工作本來就存在許多兩難的情況，這些矛盾又因為日前爆發的疫情而加劇。學者史派特（Ella Miron-Spektor）在歐洲工商管理學院智庫網（INSEAD Knowledge），提出「矛盾思維」的概念，幫助我們跳脫只能二選一的思考模式，更全面地看待問題。

他指出，人的一生會面臨無數兩難的抉擇，如果能夠學習坦然接受現況，就能用更積極、更有創意的方式找到平衡，並將利益最大化。

想要鍛鍊矛盾思維的能力，史派特建議主管，不妨運用以下做法：

1.換個角度切入問題

兩個相互衝突的選擇，也可能成為成就彼此的助力。舉例來說，許多企業考慮轉型的同時，又不想拋棄長久以來建立的傳統。但為什麼創新和傳統，不能同時兼顧呢？

因此，企業應該停止這種二選一的思考模式，改問：「過往的經歷如何幫助我們公司轉型？」、「轉型的效益會如何提升公司的競爭力？」

雖然企業的目標可能會有階段性的差異，但如果能以更宏觀的角度看待問題，你會發現，那些看似兩難的抉擇選項，可能都是企業存續不可或缺的要素。

2.學習與衝突共處

衝突可能發生在生活中的各個層面。如果能夠了解衝突存在的必然，焦慮的情緒多少能獲得緩解，這會讓你更有信心地面對眼前的難題。

舉個簡單的例子，許多家長都曾為青春期的小孩感到頭痛，但是如果把叛逆期視為子女成長必經的過程，往往能讓家長以較輕鬆的方式，面對教養的問題。

3.廣納他人的意見

衝突能夠推動創新，但是在還沒找到解決方案之前，會讓人們承受極大的壓力。這時，就算你是擅長處理衝突的人，也可能陷入當局者迷的困境。因此和他人分享問題，聽聽他人的意見，不僅有助排解壓力，還能協助你突破盲點。

研究顯示，矛盾思維有助於創意的發想，因為當你必須運用有限的資源，同時解決兩個問題時，這樣的挑戰往往也能帶來許多可能性。

疫情加劇社會的轉變，但是危機也是轉機。在常規不適用的情況下，人們才有機會跨出舒適圈，找到新方法、新方向，甚至新思維。

(本文摘自 《EMBA 世界經理文摘 407期》)