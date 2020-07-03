台灣四面環海，海洋資源相當豐富，但海鮮類真的比較便宜呢？有一名網友提到，日前至餐廳吃活石斑魚，發現一尾竟要1千元，相較於其他魚類價格偏高，提到石斑魚屬養殖海水魚，「石斑魚明明就可以大量養殖，為啥還是那麼貴？」。

一名網友日前至餐廳，點了一尾活石斑魚，要價1千多元左右，但鱸魚一尾頂才4百多元，兩者都是養殖海水魚，但價格卻差很大，讓他好奇詢問「為什麼石斑魚會比鱸魚貴那麼多？」。不少人回應「品種、養殖地、水源、年份都有差喔」、「養殖時間長成本就高，加上單價高，中間轉手加價也加的高」、「我記得以前大學學弟家裡養石斑，遇到88風災虧幾千萬」。

還有人分析石斑魚與鱸魚的養殖差異「石斑在高密度養殖下非常容易大吃小，養成率沒有鱸魚高，加上成長速度比鱸魚慢，這表示你的飼養時間會拉長，也表示電費跟飼料的成本相對比度高，飼養成本相對比較高，另外石斑魚苗跟鱸魚苗的價格也有差」，但也有人認為，餐廳的價格還包括店租、人事成本等，「我這菜市場石斑一尾大約150元、鱸魚100元」、「我家這邊石斑一斤180、190元，一隻大概就一斤」、「去餐廳吃當然是吃房租，市場沒那麼貴」。