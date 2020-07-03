情侶在一起就是要懂得互相，才能讓這一段感情達到平衡。日前一名女網友提到，她家種網室蔬果，從事大盤的農業生意，擔任上班族的男友辭職後，便來她家幫忙，給他的薪水也不低，但男友卻獅子大開口，之後要求越來越多，甚至要女友家人幫他買進口車，讓她難以接受，許多網友也直呼快分手。

一名女網友在《爆廢公社公開版》表示，他們家在南部種網室蔬果，而且算是大盤，由於上班族男友經常抱怨工作累，之後便辭去工作，來她家蔬果園幫忙，「我們家給他待遇算不少（我家出本、他出勞力，但收成他要佔5成）」，但漸漸地她卻發現，男友原本樸實的性格卻大變。

原先開國產車的男友，開始要求換進口車，而且還是由女方出錢，東西也堅持用最好的，有時外出還聯絡不到人，讓原po驚覺男友變了，憂心對方是否是覬覦她家農地才來幫忙的，「但這也不是我的，是我爸媽打拼下來的」，男友甚至還想搬進她家一起住，「什麼都要我家提供給他，我真的很希望他回去原本的工作，我們還比較快樂！」。

不少人認為，分手是最佳選擇，「他只是為了利益，不是為了妳或你們的將來，妳不趕快處理他，最後只會人財情三失」、「感覺不太妙，還好婚前就表現出來，可以考慮分」、「他覺得妳家有錢，想咬這塊餅！跟我大姑的前夫一樣，我大姑先有後婚19歲嫁，每次回來前夫都私下跟婆婆要錢，但他對我大姑沒多好還家暴，所以最後離婚，硬要講錢，打離婚官司打好幾年，我大姑要小孩，前夫要錢，我大姑不給所以打很久，後來放棄小孩才離掉」。