現在經濟不景氣、薪水凍漲，想要收入多一些，就得靠儲蓄與理財，但市面上投資方法百百種，每個人適合的都不同。日前有一名網友提到，由於他平時開銷不大，因此將三單定存全放在銀行，沒想到被笑不會投資，定存的好壞也引發網友討論。

一名網友在PTT提到，因為平時沒特殊嗜好，而且沒車也沒房子，基本開銷非常少，因此將三單定存全放於銀行，沒想到卻被他人嗆「會不會投資啊！」，而他自己也相當無奈，認為自己就是理財不太在行，所以才選擇最簡單的定存，好奇詢問「錢全放定存是智障嗎？」。

不少網友認為，錢全部放定存利息太低，投資股票比較實際，「全部都放定存等於越存錢越少」、「股市隨便買都6.7%，放定存不到1%，真的阿呆」、「找些股利每年3%的買一買，就可以領的比定存多，重點是多選幾支分散，然後股票還有一個優點，通貨膨脹會保值甚至漲價」、「我6年前花15萬買華南金，就一直放著等每年配股而已，現在賣掉有23萬，平均年利率約8%」。

但也有人表示，每個人合適的理財方法都不同，「還好啦！我也是七成放定存 三成投資」、「股市也有股災的風險」、「風險低、利率低，沒啥好嗆的，不想投資而已」，甚至還有人透露，先前拿100萬做定存，沒想到1年到期後，他驚覺利息只有7800元，讓他無奈表示「定存到期，今天去銀行才知道利率低的可憐」。