天氣越來越熱，晚上若未開冷氣睡覺，恐怕難以入眠，睡醒更是滿頭大汗。大陸雲南一名8旬阿嬤，好幾年前買了一台冷氣，但每當她開冷氣後，卻越吹越熱，甚至熱得她受不了，就連冷氣的噪音也非常大，近日一名快遞人員上樓查看，才發現阿嬤家的冷氣室外機竟裝在室內。

根據《梨視頻》報導，雲南巧家一名80歲獨居阿嬤，好幾年前在當地買了一台冷氣，但詭異的是，這些年來只要一開冷氣，就覺得越吹越熱，曾患中風導致左耳聽力不好的她，甚至覺得冷氣噪音很大聲，由於熱得受不了，因此又買電風扇來吹，鄰居得知後，便請熟識的快遞員幫忙查看。

原來當時幫忙裝冷氣的師傅，竟將冷氣內機裝在房間，室外機則裝在客廳室內，快遞員提到「一上去就傻眼，看到上面是一個空調外機，下面一個電風扇，在客廳裡面的，之前安裝人員跟她說，這東西掛在裡面，冬天時吹出來的風就是熱的，就不會這麼冷」，這也導致開冷氣會越吹越熱的原因，因為熱風根本還在室內排不出去。

不過當初賣冷氣的實體店家已關閉，因此快遞員便另請冷氣師傅幫忙，而對方也透露，看阿嬤生活不容易，因此免費幫她裝修，阿嬤也才終於吹到冷氣，露出開心的笑容。不少網友則氣憤的說「欺負老年人不懂啊！也太缺德太壞了！」、「故意的嗎？就這樣騙人家老太太？」、「原來的安裝師傅失業了吧」。