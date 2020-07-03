大陸貴州威寧的大山裡，有民眾錄到「嗡嗡」的低沉叫聲，吸引當地居民駐足圍觀，甚至還有人稱此為「龍吟聲」、「虎叫聲」等，由於聲音相當詭異，讓不少民眾擔心，這恐是地震的預兆，而當局也隨即介入調查，表示並無地震前兆現象。

綜合陸媒報導，威寧縣秀水鎮堅強村大山裡近日傳出「嗡嗡聲」，造成當地居民人心惶惶，有村民表示，該響聲出現時間不固定，而且聽起來像用嘴對瓶子吹的聲音，而在部分網友釋出的名為「龍吟、龍叫」的影片，有人指出影片有經過後製，片中聲音其實是來自2018年另一支動物園老虎的影片。

當局為了搞清楚原因，邀請鳥類專家冉景丞至現場調查，發現原聲並沒像影片中的大聲，再對聲源進行分析對比，推測這可能是「黃腳三趾鶉」的聲音，提到「有目擊證人把鳥趕出來，並描述了鳥的形狀、大小、習性，基本可以肯定是黃腳三趾鶉的叫聲」。

而居民在此之前也聽過這種叫聲，只是並未在意，但近日當地雨量多，因此有人擔心聲音是否會造成土石滑落等災害。據了解，「黃腳三趾鶉」屬小型鳥類，外型像是鵪鶉鳥，大陸各地非常常見，在貴州是夏候鳥，繁育期會發出類似牛的叫聲。