台灣四面環海，是一個典型的海島國家，擁有豐富的海洋資源和大自然景觀，近年來更吸引無數外國旅客上門觀光。日前就有網友好奇，「台灣有什麼建築物，可以稱的上是台灣之光？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」以「覺得是台灣之光的建築」為題，PO文指出「建築的美醜很主觀，有的很奇特，有的很簡約，有的看不出個所以然…」不禁好奇，「台灣有什麼建築物，可以稱的上是台灣之光嗎？海放國際也不會輸的！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「總統府」、「圓山飯店」、「奇美博物館吧」、「衛武營也還不錯」、「101吧，外國人也只聽過這個」、「101吧，世界高樓裡算很有記憶點的」、「當然是那些古蹟寺廟啊，閩南風格很獨樹一格」。

也有人吐槽「核四吧，讓大家看看幾千億放水流的感覺」、「我家巷口的鐵皮屋」、「兼具水上樂園功能的國際機場」、「楠梓百慕達」。

不過多數人則一面倒點名「中正紀念堂」、「台中歌劇院」以及東海大學的「路思義教堂」是經典的台灣之光，「撇開意識型態，中正紀念堂與東海路思義教堂」、「真的就中正紀念堂和路思義教堂能看吧」、「台中歌劇院，全球第一座曲面建築」、「台中國家歌劇院，Discovery都來拍的建築奇觀」、「台中歌劇院應該比較夠格」、「台中歌劇院啊！為了蓋那美聲涵洞有一些突破性的建造技術被運用」。

中正紀念堂。（圖／達志影像）