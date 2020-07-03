古代封建社會，皇帝擁有後宮佳麗三千，為了防止嬪妃與下人偷情出軌，皇宮因此出現了太監這一特殊群體。清朝最後一位太監孫耀庭，一生嚐盡酸甜苦辣，伺候過端康皇貴太妃和皇后婉容，他曾在回憶錄上透露，跟在妃子身邊伺候，苦力活不勝枚舉，其中最讓他尷尬的是妃子沐浴更衣從來不願自己動手，讓身旁的太監苦不堪言。

服侍嬪妃沐浴在外界看來是一樁好差事，但是對於太監而言卻是尷尬萬分，原因在於，妃子在沐浴過程從來不願意自己動手，而是讓身旁伺候的宮女太監代勞，為了要將主子全身各處洗乾淨，不免要挪動一番，就算是身材纖瘦的女子，清洗起來還是十分累人。

再者，挪動過程中難免觸碰到比較敏感的部位，但是太監即便閹割了，本質上還是個男人，也有七情六慾，女性的胴體對他們依舊有性吸引力，只能強壓慾火，就怕一不小心得罪妃子，換來一頓責罰。

此外，沐浴過程中，也不像電視劇上播出的，在灑滿花瓣的池子裡盡情享受，而是有一套繁瑣的洗澡程序，包括沐浴前的準備、脫衣、泡澡、洗浴、擦洗順序、使用香薰等細節，動輒耗時3、4個小時。據說慈禧太后洗澡，一般要用上逾百條毛巾擦洗，被視為最奢華的沐浴，過程中受累的非那些宮女太監莫屬。

而且這些嬪妃愛洗澡，冬天也要早晚洗2次，夏天洗得更勤，一方面是為了讓身子更加清爽，另一方面也是為了方便承接皇帝的恩寵。