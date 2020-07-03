外交部今（3日）宣布，經與美國政府協商並獲同意，將在美國關島恢復設立「駐關島台北經濟文化辦事處」，各項籌備作業正進行中。對此，總體經濟學家吳嘉隆指出，美軍已經在做開戰準備，直言「台灣要進入備戰狀態！」

吳嘉隆今在臉書PO文表示，台灣將要在關島設辦事處，應該是應美國的提議或要求。他並指出兩點分析，第一點是美軍已經在做開戰的準備，沖繩與關島不斷有新的部署，包括「超音速的隱形轟炸機B1B已經部署了4架在關島；傘兵部隊、特種部隊、海軍陸戰隊等等已經就位；3個航母戰鬥群也開過來；奪島演習不停；運輸機連續飛過台灣周邊；從德國撤出的9500人當中，很大一部分要部署在沖繩與關島。」

種種跡象顯示，這已經超出警告中共的需要，他認為，「美軍是在搶時間做開戰的準備，所以也才會要台灣去關島設辦事處。」

第二點是印度，一旦有軍事衝突，美國的戰略構想應該會是讓中共承受兩線用兵的壓力，所以，中印邊界應該會真的駁火，而且，會與台灣海峽這邊（包括南海、東海）同時進行，因為印度的基本國策是，要與中共有摩擦，以便證明自己有地緣政治價值，值得美國來扶持與拉攏，但是他提醒，「也別衝過頭，搞到與中共真的開戰。」

最後，吳嘉隆強調，「台灣要進入備戰狀態才是！台灣的和平時間太久了，70年了，有點不正常，是該進入下一個階段了。」他接著說，「和平與安全是有代價的，台灣人要開始對戰爭的來臨做出準備，該承受就承受，該出手就出手！疫情的戰役我們打過了，現在是海軍、空軍準備上場！」