經濟不景氣，不少社會新鮮人畢業後投入公職考試，希望能躋升公務員，至少收入穩定。但事實上，鐵飯碗可不是這麼好捧！一名土木公務員在網路上分享10年來擔任公職的背後辛酸，透露因為壓力太大，不僅單耳失聰，甚至罹患中重度憂鬱症，即便年薪近百萬，但最後仍毅然決然遞出辭呈，辛苦遭遇讓不少人心疼。

原PO日前在PTT「PublicServan板」分享他投身土木公職10年後，辭職的心路歷程，他提到，民國99年他被分發到公所擔任土木技師，5年後順利升上課長，年薪逼近百萬，但隨之而來的龐大壓力也逼得他喘不過氣。

民國107年，台灣發生823水災，中南部災情慘重，原PO提到，「823水災，我們課都戲稱是823泡站，就是泡在水裡、站在工地，小弟身為農業及建設課長，先是搶修搶險、接著災後復建、然後是農業天然災害勘查，眼見承辦們每天面對第一線龐大壓力，我也不敢休假，只能從A承辦的火坑跳到B承辦的火坑，然後無限循環」，甚至連續2週出勤，例假日照常上班，更一度連續工作35小時。

最後他的身體終於不堪負荷，一個月後出現突發性單耳失聰的情況，醫生指出壓力太大是主因，他後來也請了長期病假搶救聽力，但是藥石罔效，終生受半聾之苦。即便他恢復上班，但仍深陷後遺症耳鳴所造成的失眠之苦，隔年2月病情加重，除了無法入睡，雙腿也開始發抖，求助精神科後診斷為「中重度憂鬱症」，一天必須吃上13顆藥，不時興起輕生念頭。

當時他也想過辭職，但周邊親友紛紛勸誡，加上各種貸款的壓力，他又強撐病體工作了一年。直到今年初他又出現了暈眩和乾嘔的症狀，甚至一度直接暈倒送醫，才讓他決定毅然決然遞出辭呈，打算好好休養生息，並思考下一步該何去何從。

不少網友看了他的經歷，也感到心疼，紛紛出言鼓勵「身體健康勝過一切，覺得你的決定很正確」、「眼淚不爭氣的流下來」、「辛苦了！小弟也擔任第一線稽查人員過，壓力和工時，不是一般人能體會的…休息一陣子，身體顧好真的比較實在」、「公務員真的很難做，好好開發第二專長比較重要」、「災時真的是沒有在管你幾天沒睡的，祝未來比以前順利」。

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