曾經有位高官被讚譽凡是都能看得很遠，卻也能近處著眼。

而被讚譽的高官自謙說他必須坦白說明一件事，是他的一雙眼，一眼是近視，一眼是遠視，所以，能看遠，也能看近。這是他凡事能看得遠，也能近處著眼的關鍵。

當然，這是從人的視野而言，若從眼科醫生的專業來看，那叫做「視差」，視差若嚴重，是需要治療的，否則會引發其他後遺症。