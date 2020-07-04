小譚道聽圖說》是視差～ 16:302020/07/04 話題 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小譚道聽圖說》是視差～(圖/譚淑珍) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 曾經有位高官被讚譽凡是都能看得很遠，卻也能近處著眼。 而被讚譽的高官自謙說他必須坦白說明一件事，是他的一雙眼，一眼是近視，一眼是遠視，所以，能看遠，也能看近。這是他凡事能看得遠，也能近處著眼的關鍵。 當然，這是從人的視野而言，若從眼科醫生的專業來看，那叫做「視差」，視差若嚴重，是需要治療的，否則會引發其他後遺症。 #小譚道聽圖說 #視差 #讚譽 #近處 #著眼 #這是 你可能也想看 推薦閱讀 共機頻進入我防空識別區 洪奇昌：北京著眼於亞太戰略布局 18:002020/06/26 兩岸 日本女大生在台染疫 沈富雄：這是天下奇案 22:382020/06/26 政治 話題熱門新聞 馬桶底部蛇探出頭狂吐信 他嚇到彈開不敢坐 - 搜奇 - 話題 拾荒男夢到買彩券中獎！起床後變成千萬富翁 - 時事 - 話題 《秘聞23錄》古代妃子洗澡一特殊癖好 太監生不如死 - 歷史 - 話題 變頻冷氣真的能開整天免關？網曝真實電費 - 日常 - 話題 8旬嬤開冷氣越吹越熱 鄰居進屋見室外機傻眼 - 時事 - 話題 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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