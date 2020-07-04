讀懂一間公司，絕不能只看官方所認可的訊息。

揭露貝佐斯最不想讓你知道的亞馬遜，

所有網路購物者、投資人、電商平臺、物聯網從業者必讀之書！

【精彩書摘】

上班第一天，我搭接送專車，上午八點半多抵達物流中心。我在二樓休息室遇見日本NS人力仲介公司的女性負責人，她一見到我，便主動向我打招呼：「早安！從今天開始，勞煩你協助幫忙。」

她的態度溫和不帶刺，用詞客氣有禮，我便同樣以禮待之，寒暄問候。

她看我在針織衫外面還套一件毛衣，好心提醒我：「你穿那麼多，揀貨後過不了多久，可能就會覺得熱。」看她的表情，我可以感受到她的發言純屬好意。

但是，我清楚記得上回在亞馬遜臥底時，儘管他們事先說明了中心內部冷暖氣設備完善，然而冷冽的大冬天，暖氣卻不暖，我穿了好幾件貼身襯衣，工作時還是被凍得手腳冰冷，所以我決定忽略她的善意，穿毛衣進現場工作。

不料，我開始揀貨才過大概三十分鐘，便已經全身熱透，必須脫下毛衣，捲起針織衫的袖子。在這邊工作多年的員工這樣說：「冬天做到流汗還勉強撐得過去，但是夏天有的人甚至會熱到中暑，必須呼叫救護車緊急送醫。」

這倒是讓我回想起美國賓州當地報紙曾經報導，在地的亞馬遜物流中心內部，夏天氣溫超過攝氏三十八度，整個夏天超過十五名員工因中暑而不支倒地，救護車也隨時在中心附近待命。以前是跟酷寒對抗，現在則是得和高溫抗衡了嗎?!

進到作業現場，一名頂著短髮妹妹頭、戴著眼鏡，且身上穿著綠色背心名牌上面標示「領班」的四十多歲女性，要我們這批首日報到工作的十來名計時人員集合，她要宣布事情。

「PTG八五％以上是我們必須達成的目標值，請各位努力讓自己的PTG數值能在開始作業十天後達到七五％的成績。無法達成預定目標值的人員，日後將由我們領班直接面談，檢討如何才能提高產能。」

這人的態度，既陰沉又傲慢無禮。 這位領班說話時，一副高高在上的樣子，以為自己很偉大嗎？

亞馬遜現場的工作人員，有像我這種位居最底層被稱為「作業員」（worker）的計時人員，還有位高一階的「指導員」（trainer），更上層的的是「領班」（leader），以及最高職位的「主管」（supervisor）。整體來看，總計四百人的揀貨人員當中，包含二十名指導員、十名領班與五名主管。 而這些職稱的所有人，不過都是以時薪聘用的計時人員。

假設作業員時薪是一千日圓，差別頂多只在於指導員領一千零五十日圓、領班領一千一百日圓、主管領一千二百日圓。這些人全部都是和人力仲介公司簽訂半年合約的計時人員，與亞馬遜無直接僱傭關係。簡言之，所有人都同屬計時人員，然後在這些計時人員頭上冠上不同位階的職銜，讓計時人員管理計時人員。

小田原約有一百名的亞馬遜正職人員，大多待在非作業現場的四樓亞馬遜專用辦公室，其中似乎有一些人會來現場勘查。

妹妹頭領班口中所說的PTG是「percentage to goal」的簡稱，意指目標達成比例。我們在揀貨時，會使用Motorola生產的掌上型終端機。揀貨期間，螢幕上會顯示「到下一個揀貨產品還剩幾秒」的文字。舉例來說，假設在一百次的揀貨作業中，一百次都在終端機所指示的時間內完成揀貨，便是PTG一○○，其中如果有五次比預定時間提早完成，便會得到PTG一○五的成績；反之，如果有五次超過預定時間，則為PTG九五。

在物流中心，每天都會將所有計時人員的名字、順位和PTG成績列成一張表格，張貼公告。我曾多次嘗試想要找出自己的名字，但不知道是否因為出勤天數太少，從來沒有在排行榜單上發現。不過，隨時監視計時人員的作業情形、未達目標就予以譴責這一點，跟以前一樣毫無改變。

領班簡單講解之後，計時人員各自使用手中的終端機，開始揀貨作業。掌上型終端機的上半部是螢幕，下半部則是○到九的數字和英文字母等按鍵。上次潛入臥底時，揀貨員每人會拿到一張上面印有一百項左右商品的「揀貨單」，根據表單上面所列印的商品去揀貨，完全是人工作業。

現在則是加入掌上型終端機輔助，首先將綠色塑膠折疊籃，也就是所謂的物流籃放到手推車上，用終端機讀取貼在物流籃上的條碼後，才開始揀貨作業。終端機的螢幕上會顯示需要揀貨的商品資料。

（本文摘自 《潛入亞馬遜：了解全球獨大電商的最後一塊拼圖》／先覺出版）

【作者簡介】

橫田增生

潛入專家、最不受企業歡迎的臥底記者

1965年出生，福岡縣人。關西學院大學畢業後，任職補習班講師，爾後遠赴美國進入愛荷華大學傳播學系就讀，後取得碩士學位。1993年回國，進入物流業界報社《輸送經濟》擔任記者、總編輯。1999年，成為自由新聞工作者。

他曾申請前往優衣庫的法說會採訪，卻因全面遭該企業封殺而遭拒。後來社長柳井正提出「邀約」，「拜託（批判黑心企業的人）來我們公司上班，體驗看看我們是什麼企業」，他於是下定決心一窺優衣庫的真面目，與妻子一度離婚又再婚後改名，終於成功潛入臥底報導。2017年在《週刊文春》連載「優衣庫潛入一年」專欄，榮獲「編輯選雜誌記者獎」，後集結成書出版《潛入優衣庫一年》，也入選「Yahoo!News |本屋大賞 非小說作品」。也因此被優衣庫提出妨礙名譽訴訟，求償2億2000萬日圓的損害賠償，後三審敗訴結案。

著作有《潛入亞馬遜：了解全球獨大電商的最後一塊拼圖》《亞馬遜公司的臥底報導》《仁義不在的宅配》《潛入優衣庫一年》《關直美評傳》等。

【譯者簡介】

林姿呈

專職譯者，從事筆譯十餘年，每次翻譯始終是全新挑戰。譯有《鄂圖曼帝國五百年的和平：跳脫土耳其視角的非伊斯蘭帝國》等書。