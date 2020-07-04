本書告訴你，所有與亞馬遜有牽連的工作者，都被迫深刻地學會兩件事：

一、不要抱任何期望，才不會有憤怒或喜悅的情緒波動。

二、得想辦法自立自強，脫離對它的過度依賴。

【精彩書摘】

隨著我東想西想，午休時間轉眼即逝。我趕在十二點三十分之前返回揀貨區。

下午開始，不再有領班指導，我開始獨立作業。 我不過是完成早上的揀貨工作，已覺得雙腳沉重。揀貨時，與其說是我推著手推車，反而比較像是我全身體重壓在手推車上，雙腳一前一後地被手推車拖著走。

為了這個打工，我特地從亞馬遜網站購買附有計步器功能的手錶。可攜入工作區的物品規定十分嚴格，只能攜帶手錶、錢包、原子筆、記事本、眼鏡與手帕。 根據計步器的計算，上午十點休息前，我走了六千二百五十六步，五公里的距離；截至午餐時間，共走了一萬五百九十三步，距離八．四七公里。從這時候開始，我的小腿肚開始隱隱作痛。這一日，到下午五點下班之前，我總共走了二萬五千三百零六步，距離二○．二四公里。正式上工之前，我還特地提前十天，每天外出走路數公里，藉以訓練腳力，但是一邊揀貨還得走上二十公里的路，還真是讓人吃不消。 呼吸也是上氣不接下氣。

我看著二十公里這個數字，回想起早上娃娃頭領班說的話：「每人一天大概會走上十公里的路。」

她以為沒有人會實測步行距離嗎？根本少報了一半好嗎！十公里跟二十公里差很多耶！ 我想，當初的臥底採訪，我應該也走了差不多的公里數。但是當年我才三十多歲，如今五十有餘，雖算不上老人，但也不再年輕，已經沒有足夠的體力，潛入藍領勞動現場。

包括這個週六，我排了連四天的班表。

現在，我開始擔心撐不撐得下去。

五點鐘聲一響，我便速速將掌上型終端機歸還至四樓值勤室，打卡下班，之後再走樓梯下到一樓，通過嚴格程度形同機場規格的安檢門。錢包、手錶、皮帶等金屬物品必須放入塑膠籃裡，從安檢門一旁的平臺通過，只有本人可以穿過安檢門。安檢門如果出現金屬反應，駐派現場的四、五名警衛便會一擁而上，進行嚴格的搜身檢查。一旦展開搜身檢查，可能得耗費五到十分鐘不等的時間。

警衛在安檢門一旁，不斷大聲地重複提醒。

「當安檢門警鈴響起時，將會即刻升級為罪犯檢查，耽誤您回家的寶貴時間，所以手錶、皮帶等金屬類物品，請務必放入籃內，以加快安檢速度。」

竟然直接說罪犯檢查。 十五年前還沒有安檢門，但是下班時同樣會檢查私人物品。換言之，現在的安檢變得比以前更嚴格。

在我順利通過安檢門之後，回想起多年前美國內華達州的亞馬遜物流中心員工曾提起訴訟，控告亞馬遜應該針對員工下班後、通過安檢門所花費的時間支付薪水。據說在內華達州的物流中心，通過安檢門最長需要耗費三十分鐘。要是每次都得多花三十分鐘才能下班，我完全能理解那位員工想提起訴訟的心情。

（本文摘自 《潛入亞馬遜：了解全球獨大電商的最後一塊拼圖》／先覺出版）

【作者簡介】

橫田增生

潛入專家、最不受企業歡迎的臥底記者

1965年出生，福岡縣人。關西學院大學畢業後，任職補習班講師，爾後遠赴美國進入愛荷華大學傳播學系就讀，後取得碩士學位。1993年回國，進入物流業界報社《輸送經濟》擔任記者、總編輯。1999年，成為自由新聞工作者。

他曾申請前往優衣庫的法說會採訪，卻因全面遭該企業封殺而遭拒。後來社長柳井正提出「邀約」，「拜託（批判黑心企業的人）來我們公司上班，體驗看看我們是什麼企業」，他於是下定決心一窺優衣庫的真面目，與妻子一度離婚又再婚後改名，終於成功潛入臥底報導。2017年在《週刊文春》連載「優衣庫潛入一年」專欄，榮獲「編輯選雜誌記者獎」，後集結成書出版《潛入優衣庫一年》，也入選「Yahoo!News |本屋大賞 非小說作品」。也因此被優衣庫提出妨礙名譽訴訟，求償2億2000萬日圓的損害賠償，後三審敗訴結案。

著作有《潛入亞馬遜：了解全球獨大電商的最後一塊拼圖》《亞馬遜公司的臥底報導》《仁義不在的宅配》《潛入優衣庫一年》《關直美評傳》等。

【譯者簡介】

林姿呈

專職譯者，從事筆譯十餘年，每次翻譯始終是全新挑戰。譯有《鄂圖曼帝國五百年的和平：跳脫土耳其視角的非伊斯蘭帝國》等書。