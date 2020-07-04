★《朝日新聞》《讀賣新聞》《每日新聞》、Yahoo！JAPAN等媒體爭相報導，深獲專業書評肯定

★被譽為「潛入專家」，最不受企業歡迎的日本知名臥底記者，二度潛入亞馬遜，揭露堅守保密主義的「亞馬遜大人」暗黑真貌！

了解亞馬遜企業帝國的最後一塊拼圖！

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【精彩書摘】

陷入困境的大村，終於得到調職的機會。

大村緊抓住這根救命的稻草，抱著「說不定得救了」的期待，前往新的工作現場見習，結果發現他的工作內容裡，在類似計時人員工作項目欄位被標記了「∞」無限大的記號，因而沮喪不已。他在這裡同樣感受到淪為權力霸凌標的的危險。

大村向主管表達他內心的不安，結果對方提議他「那你辭職」。大村拒絕後，主管表示要將他列入PIP名單中。大村深知，如果無法達成計畫書預定的期望值，會被處以降級、降格、革職等的矯正處置。大村心中充滿畏懼，丟下眼前待簽署的文件，直驅東京管理人聯合工會。

東京管理人聯合工會對日本亞馬遜提出長達一百五十條項目的質疑，抗爭到底。這一百五十條的提問當中包括：「PIP是否徵得本人的同意？」「PIP中所列舉的項目是否合情合理，有所依據？」「考績評價是否符合事實？」等鉅細靡遺的內容，經由多次的集體談判，最終簽定和解協議書，將大村調動到其他部門。 東京管理人聯合工會執行委員長鈴木剛，至今收到多位亞馬遜在職員工尋求工作諮詢的請託。

鈴木說：「通常，主管指導下屬工作是天經地義的事，然而在亞馬遜管理的觀點中，這些進入亞馬遜工作的勞工，必須一開始就是現成能施展完全戰鬥力的狀態，主管不指導就不會做事，等同對公司造成損害，所以被視為處罰的對象，他們的處罰方法就是PIP。

「PIP的做法是設立一個很難達成的任務，並且在員工無法完成任務時，強迫其自願離職，這根本就是一場鬧劇。對亞馬遜而言，他們沒有做出強制員工離開的非法行為，他們的特徵是藉由搭配職務的轉換和工作指令，營造一個員工不得不離職的工作環境。許多勞工在收到長官勸說離職之前，通常會先因內心受挫而離去。然而，站在《日本勞動基準法》的立場，亞馬遜的就業規則本身已然涉及違法。」

關於亞馬遜員工在美國本土的工作環境，長期以來受亞馬遜與員工之間所簽訂的保密條款約束，而隔著一層厚厚的神祕面紗。直到二○一五年八月《紐約時報》刊登一篇長篇調查報導〈亞馬遜內幕：在血汗職場上與偉大事業的鬥爭〉（Inside Amazon: Wrestling Big Ideas in a Bruising Workplace），才揭開謎底。在這篇報導當中，多達一百人以上的亞馬遜現職員工和離職人員接受採訪，將亞馬遜白領階級所處的惡劣工作環境，赤裸裸地攤在太陽光底下。

報導中，已在出版部門工作兩年的男員工坦承，他曾經親眼目睹許多同事趴在辦公桌上哭泣；在Kindle部門工作的女員工則說：「一週如果無法做滿八十小時，在亞馬遜會被視為缺點。」另外，工作資歷五年的男員工表示：「在亞馬遜工作，關於工作、生活、平衡這三個項目的優先順序一定是工作排第一，再來才是私人生活，取其平衡是最後一名。」 另外，文中也提到一名女員工剛歷經流產，失去雙生兒，手術隔天就收到出差的指令。主管直接了當地對她說：「雖然發生了這種事，讓人相當遺憾，但有一項工作非得要妳去處理不可，如果妳堅持要以家庭為重，我想這個職場不適合妳。」關於先前提到的PIP，在報導中則被介紹為是亞馬遜在內部傳遞員工「快要被開除了」的暗號。

貝佐斯針對《紐約時報》該篇報導，透過亞馬遜內部電子郵件表達看法。他聲稱：

「報導中所描寫的情況完全不符合我所認知的亞馬遜，也不是我熟悉的那群和我一起工作、捨身忘我的『亞馬遜人』。如果你知道任何疑似報導中所提到的情形，我希望你主動向人事部通報，抑或可以直接寫信到我的個人信箱[email protected]。」並反駁：「這篇報導過度著重在介紹特殊案例，宣稱我們至今設定讓員工全心投入目標的做法，造就出一個沒有任何歡樂、笑聲、冷酷又陰暗的職場環境，但是這些描述不是我眼中所認識的亞馬遜，我強烈希望你們也跟我有同樣的看法⋯⋯有辦法待在《紐約時報》所描述公司裡工作的人，我相信他一定精神不正常，要是我早就辭職了。」

（本文摘自 《潛入亞馬遜：了解全球獨大電商的最後一塊拼圖》／先覺出版）

【作者簡介】

橫田增生

潛入專家、最不受企業歡迎的臥底記者

1965年出生，福岡縣人。關西學院大學畢業後，任職補習班講師，爾後遠赴美國進入愛荷華大學傳播學系就讀，後取得碩士學位。1993年回國，進入物流業界報社《輸送經濟》擔任記者、總編輯。1999年，成為自由新聞工作者。

他曾申請前往優衣庫的法說會採訪，卻因全面遭該企業封殺而遭拒。後來社長柳井正提出「邀約」，「拜託（批判黑心企業的人）來我們公司上班，體驗看看我們是什麼企業」，他於是下定決心一窺優衣庫的真面目，與妻子一度離婚又再婚後改名，終於成功潛入臥底報導。2017年在《週刊文春》連載「優衣庫潛入一年」專欄，榮獲「編輯選雜誌記者獎」，後集結成書出版《潛入優衣庫一年》，也入選「Yahoo!News |本屋大賞 非小說作品」。也因此被優衣庫提出妨礙名譽訴訟，求償2億2000萬日圓的損害賠償，後三審敗訴結案。

著作有《潛入亞馬遜：了解全球獨大電商的最後一塊拼圖》《亞馬遜公司的臥底報導》《仁義不在的宅配》《潛入優衣庫一年》《關直美評傳》等。

【譯者簡介】

林姿呈

專職譯者，從事筆譯十餘年，每次翻譯始終是全新挑戰。譯有《鄂圖曼帝國五百年的和平：跳脫土耳其視角的非伊斯蘭帝國》等書。