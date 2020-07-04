台灣不少人會買大樂透或威力彩，就是希望買個一夕致富的希望。泰國巴吞他尼府一名拾荒男子，日前夢到自己中獎，因此睡醒後他便至彩券店，簽了與夢裡一樣的中獎數字，豈料7月得獎號碼出爐後，果真中了千萬，讓他相當興奮。

根據《Sanook》報導，55歲的羅姆桑西亞(Prayom Romsanthia)來自彭世洛府，平時在巴吞他尼府租屋，靠著拾荒為生，日前他開心的至當地警局備案，向員警豐榮(Thiraphat Phongrong)提到，他因為夢到中了頭獎，所以才買這一張彩券，沒想到果真被財神爺眷顧，希望員警陪同領獎金，保護他的人身安全。

羅姆桑西亞表示，這組數字是他作夢時夢到的，當時兌獎時因差了2個字因此與大獎擦身而過，但他仍然不死心，因此再用同個號碼繼續買，沒想到真的中了頭獎，獲得泰銖1200萬元(約新台幣1137萬元)，現場員警得知後，也與他開心合照，讓不少人相當羨慕。