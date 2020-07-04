每個人對於習俗禁忌，在乎的地方都不同，有些老一輩的人，對於生死更是重視。有一名網友提到，日前開車欲前往公司，途中看到一名行動不便的老人家在等公車，上前詢問得知他要去醫院，剛好在他的公司附近，因此好心的載對方一程，豈料期間聊到他的職業時，老人家卻嚇得要求下車。

一名網友在《爆怨公社》提到，日前開車要至公司時，發現一名老人家正在等公車，見對方行動不方便，因此便熱心的上前詢問要去哪裡，得知對方要至醫院看診，而正巧在他的公司附近，他便想順道載他去，「他本來不好意思，我跟他說我是這個里的鄰長，於是他就放心的上車」。

開車期間兩人閒話家常，直到老家問「小老弟你還沒說你在哪邊上班？」，原PO便回覆「醫院附近的禮儀公司」，豈料對方瞬間傻住，便要求要下車，而他也趕緊詢問原因，老人家則說「難怪感覺車上毛毛的，做葬儀社的不要隨便載人」，離開後便自己去搭公車，留下他一臉錯愕，無奈問發文詢問「真的有那麼可怕嗎？」。

不少人則表示「長輩比較多禁忌，不過您真的好心腸！現在敢載陌生人的很少了」、「老人家最怕聽到的就是『死』這個字，跟死有關的人事物，都會讓他們亂想，別介意這是日常」、「老人家真的很忌諱這個。記得阿公還在的時候，阿姨去學插花，帶著作品回家，放在佛桌上，那盆花的亮點是一朵小白花，結果被阿公拿剪刀剪掉了」。