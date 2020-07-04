隨著天氣越來越熱，許多人也開始吹冷氣、電風扇，但這也使夏天的電費飆高，讓不少小資家庭相當困擾，到底該如何省電節約呢？日前一名網友提到，先前是使用舊式冷氣，因此不敢開太久，如今換了變頻冷氣，曾看網路有人提到開開關關反而更耗電，讓他好奇詢問「變頻冷氣不用關嗎？」。

一名網友在PTT提到，由於天氣越來越熱，因此冷氣經常開好幾小時，但之前使用舊式冷氣較耗電，所以他都不敢吹太久，近日換了變頻冷氣，得知網路上有人指，假若外出半小時至一小時等短時間，一直開著比開開關關還不耗電，讓他好奇的問「是不是從回家到隔天早上都不用關了啊？很怕電費爆掉欸！」。

不少人表示，短時間內又要開啟，還是建議不要關，比較不耗電，「最貴的就前半小時冷房」、「不用！開開關關會耗電，讓它繼續保持27度」、「短時間要再開啟就不建議關了」，還有人分享經歷「真的可以！一個月不會超過3千」、「我直接回報給你，6月份開24小時冷氣+電腦，一度電5塊，剛剛看電費1750元、小套房，結論是不用關」、「我每天都這樣開，上兩個月電費才1200多元，含電熱水器、冰箱等一堆家電」、「變頻很省電，客廳6kw一天運轉耗7.5度電，一個月是225度電」。