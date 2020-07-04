結婚後應該是一段蜜月期，但有人竟將自己的妻子賣掉。巴基斯坦一對新人結婚後，隔日丈夫就急著帶妻子至拉哈爾(Lahore)度蜜月，期間兩人相處都非常融洽，直到最後妻子帶至一名陌生人家中，她才知道自己被賣掉，受困3週逃出來後，曝光這起離譜的賣妻事件。

根據《海灣新聞(Gulf News)》報導，古吉蘭瓦拉(Gujranwala)男子烏斯曼(Usman)在今年6月初，與妻子舉辦婚禮，隔日就急著至拉哈爾度蜜月，新婚夫妻先是在城市觀光，之後丈夫帶著妻子至一戶人家，隨後就自己離開，這時妻子才驚覺不對勁。

妻子發現丈夫已逃之夭夭，才知自己被以6600迪拉姆(約新台幣5.2萬元)的價格賣了，在買家家中受困3週，趁人不注意才得以逃走，回到古吉蘭瓦拉的父母家中淚訴悲慘遭遇，之後便向當地警局求助，目前警方待該人妻的身體檢查證明，再對案件進行調查處理，進一步了解男子為何婚後隔天就將妻子賣掉。