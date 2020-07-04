日本知名連鎖迴轉壽司店「壽司郎」來台開店，吸引不少民眾上門嚐鮮，如今在北中南都設有分店。對此，就有網友發現，壽司郎的迴轉壽司只要在軌道上轉超過350公尺就會報廢，不禁好奇是否真的會確實執行？貼文一出隨即掀起熱議，並釣出知情人士解答背後真相。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文透露和友人相偕前往壽司郎消費，赫然發現店家公告，他們會將里程數超過350公尺的壽司通通報廢，現場也確實看到不少壽司被丟掉，但身邊友人持兩派意見，有人認為這樣很浪費，但也有人覺得不可能會直接將壽司丟掉，讓他不禁好奇「請問有壽司郎超過350公尺一定廢棄的八卦嗎？」另外，他也建議店家不妨考慮將里程數逾350公尺的壽司祭出打8折的優惠，認為此舉應該會大受消費者歡迎，也可避免食材浪費。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「350公尺操場都還沒繞一圈欸，浪費食物」、「規定是規定啦，我是不相信實際會丟，每丟一盤都是成本啊」、「我覺得可以設定超過350公尺，多100公尺降多少錢這樣」；但也有人認為這樣不可行，「你如果規定超過350公尺之後降價，準備看一堆人在那邊等超過350公尺才要拿」、「如果走完350公尺打8折，那大家都會等走完，這就跟為什麼果菜批發市場的報廢菜不能免費送，一定得報廢一樣道理」。

不過也有知情人士解答，「盤子裡有晶片能算距離，會自動廢棄，不過要不要讓壽司進垃圾桶，就看值班主管了」、「這應該是沒什麼好懷疑的啦，待過另一間，時間到了蓋子會自動彈開，流程上就是當成廚餘丟掉的」。