進行視訊通話的時候一定要確保自己關上鏡頭，或已經確實掛斷電話後再去做一些比較私人的行為，否則很可能就會發生相當尷尬的場面。西班牙一名議員在視訊會議時為了節省時間，將筆電帶到浴室，準備邊聽報告邊沖澡，沒想到筆電的鏡頭卻沒有關上，導致他全裸的模樣直接被大家看光。

(影片來源/YouTube/ALERTA El Diario de Cantabria)

根據外媒報導，當時托雷拉韋加（Torrelavega）的6名議員正在進行視訊會議，而其中一名議員貝爾納多（Bernardo Bustillo）為了趕在兼職游泳教練工作前送女兒去上學，於是打算節省一點時間，將筆電帶進浴室邊沖澡邊開會，不過他並沒有注意到自己忘記關上鏡頭，雖然前面有浴簾稍微遮擋，但他淋浴的模樣還是透過影子在大家眼前放送。其他人見狀都非常著急，想要關掉他的畫面或幫忙登出帳號，有些人還直接打電話想要提醒他，但鈴聲卻都被流水聲給蓋住。

不久後，貝爾納多踏出浴缸，他全身光裸的模樣就這樣曝光在大家眼前，市長立刻緊急結束了整個會議，不過相關畫面已經在社群網路上瘋傳，貝爾納多最終提出了辭呈，表示對整起事件感到非常抱歉，也澄清自己並非惡意，而對於自己因這個意外事件結束了政治生涯，他也深感遺憾。