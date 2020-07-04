有不少人都會飼養寵物來陪伴自己，飼主與寵物之間的感情也如同家人一般深厚。國外一名網友最近分享了一段監視器畫面，從影片中可以看見沙發上有一個相當清晰的神祕黑影，而她一看就認為這是自己1年前過世的愛貓，心中充滿了感動。

根據外媒報導，這名網友chlochan在論壇《Reddit》發文分享了一段她家的監視器畫面，從影片裡可以看見，當時她剛回到家，家裡的2隻貓咪聽見主人回來的聲音，立刻跳到了門口迎接她，不過此時左側沙發的位置卻突然浮現一個清晰的黑影，乍看之下就像是一隻黑貓躺在那裡，那個時候她還走到沙發旁看了一下，但卻沒有發現任何異狀，直到查看監視器畫面時才驚覺。

chlochan透露，現在所飼養的2隻貓都不是黑貓，而「黑影」出現的日期為今年的5月27日，1年前正好就是她另外一隻愛貓Blackjack過世的日子，對此，chlochan非常激動與感動，認為是自己的愛貓回來看自己了。許多網友見到影片後也都深信這個黑影是Blackjack，不過也有人堅稱只是個影子，但不論如何這段監視器畫面都在chlochan心中留下珍貴且美好的回憶了。