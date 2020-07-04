現代人生活步調緊湊，適度運動能夠排解壓力，也有益於身體健康。不過就有網友好奇，「海豹天天洗澡，為何瘦不下來？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，游泳能夠消耗許多能量，但是讓他不解的是，「根據物質不滅定律，天天游泳捕食及行動的海豹和海象，在有可能吃不飽的情況下，為何那麼肥，瘦不下來？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「我看那些每天都游泳池報到的大叔都很會游也很油」、「金剛整天吃飯睡覺怎麼全身肌肉」、「只有人類才想減肥動物巴不得胖一點」、「海豹天天游蝶式，下面都八塊腹肌，你沒看到而已」。

不過也有專業網友解答「因為他是皮下脂肪不是內臟脂肪…」、「瘦下來會很冷，會死」、「瘦了就被凍死了」。事實上，生活在北極地區的海豹，胸部皮下脂肪的厚度可以達到60公分，防止水份及熱量流失，也有助保暖，避免體內器官凍傷。