台灣是出名的「美食王國」，除了本土的特色料理之外，其他國家的食物也幾乎都可以吃得到，而其中「日本料理」就是不少台灣人非常愛吃的異國美食。最近有網友觀察後發現，大部分的台灣人在吃生魚片的時候，都比較喜歡吃「鮭魚」，讓他對這種現象感到非常好奇。

這名網友在PTT上發文，表示根據自己過往的經驗，大陸有些人在吃生魚片時會選擇虹鱒，泰國人則是比目魚鰭，而台灣有旗魚和海麗，不過總結下來三個地方的人們都特別偏愛鮭魚，但日本卻不太一樣，反而是鮪魚比鮭魚更有人氣。PO主對於台灣人很喜歡吃鮭魚這件事感到相當好奇，於是詢問其他網友的意見：「大家為啥比較愛吃鮭魚呢？」。

此文一出立刻引起熱議，許多鮭魚愛好者都出面大讚鮭魚的優點，「鮭魚生魚片真的優質」、「鮭魚比較香」、「鮭魚香爆好嗎」、「鮭魚不腥且香甜」、「油脂豐富，吃起來甜」。

此外，不少人也都點破了最主要的關鍵，「平價王者，高價就不是了」、「因為便宜好吃阿，貴的好吃，一般人又吃不起」、「在臺灣鮪魚同樣價位，鮭魚可以吃到比較高級的食材」、「拿肉類來比鮭魚就是雞肉頂級跟普通不會落差太大，鮪魚之與牛肉要吃到最頂級才享受到最好的味道」、「日本的鮪魚就算迴轉壽司店也很好吃，台灣的要很高級的店才比得上，不如吃鮭魚cp值高」。