台中除了有許多像是太陽餅一樣知名的特產之外，也有不少觀光景點是外地遊客們特別愛去的地方，其中像是「一中商圈」就是著名的地點之一。但最近有網友親自到了一中商圈觀光，沒想到卻不如他的期待，讓他感覺「很鄉下」，並發文詢問其他網友的意見。

這名網友在PTT上發文，表示自己過去曾聽台中人描述，表示一中商圈就像是台北的西門町一樣，是年輕人的流行聖地，然而當他實際去到了一中商圈，卻有了截然不同的體會，認為整體帶給他的感覺「很鄉下」，更直言：「台中人真的要好好努力了」。

文章發布後便引起網友們熱烈討論，有些人表示認同：「看起來都很鄉下的啊沒什麼裝潢」、「本來就鄉下地方，你在問什麼？」、「流行文化？誰跟你說的」；但也有人認為兩地並沒有可比之處：「不會有純正台中人拿一中跟西門町比好嗎？一中就是個穿拖鞋、短褲去吃個晚餐買宵夜的地方」、「就學生商圈而已，單價都不高」、「你搞錯了，那是國高中生的熱門區，不是大學以上的熱點」；更有人曝光了一中商圈在20年前的地價，讓看到的網友們都相當震驚：「20年前一中商圈的店面一坪就要100萬，以前人潮就頂峰時期的逢甲」。