受到連日強降雨的影響，大陸長江三峽庫區水位持續上漲，逾千萬民眾一夕淪為受災戶，長江三峽大壩安全性與否備受國際關注，就有台灣網友好奇，「三峽大壩如果垮了，沖繩會被淹沒嗎？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO今（4日）在PTT「八卦板」PO文指出，「長江出海口正對下來差不多就是沖繩一帶的小島，如果三峽大壩真的垮了，累積下來的洪水一路流下來，有可能順便把沖繩給淹沒嗎？會不會到時候整個西太平洋地區都要遭受水災啊？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「我怕美國也深受其害…」、「想太多！以海拔來看只會淹沒關島而已」、「沖繩島怎能沖得走」；不過也有網友認真回應「你需要擔心的是，突發性大量淡水造成的海中生物滅絕，跟區域海水溫度改變，造成的洋流改變，會有什麼後果」。

鑒於當前長江流域洪水防禦的嚴峻形勢，長江水利委員會自4日中午12時起將沿岸9省1市的長江災害防禦應急響應，由目前4級提升至3級。