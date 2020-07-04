在童年還很懵懂的時候，常常會有玩得比較好或心儀的異性朋友，大人們見狀也會開玩笑地把兩個人「送作堆」，不過長大後大部分的人都會將這段往事給忘記。最近，一名英國大學生就在推特中PO出了自己幼稚園時期的「婚照」，沒想到最後竟找回了失聯多年的「老婆」，其他網友也紛紛起鬨高喊：「在一起！」。

So I got married in nursery looool haven’t seen my wife in 16 years, no wonder I have commitment issues pic.twitter.com/EeEfTj3jnc — jack 🇻🇨 (@Jxck_C) June 6, 2020

根據外媒報導，今年20歲的傑克（Jack Callow）就讀於諾丁漢特倫特大學（Nottingham Trent University），近日他前去拜訪祖父母，期間意外發現了自己在幼稚園時期的照片，傑克透露自己小時候和對方感情非常好，當時他還在一棵樹下向女孩求婚，幼稚園的工作人員們便替兩人舉辦了一場模擬婚禮，除了其他的同學們以外，連雙方的父母都被邀請到現場。

隨後他將這些照片分享到推特中，並開玩笑地表示自己已經有16年沒見到自己的妻子了，而推文發布後很快就在網路上爆紅，許多人都覺得這些照片非常可愛，甚至引來了照片中的女主角瑞娜（Rena Jutla），不少網友見狀都非常希望他們能找回彼此並真的在一起，但據悉傑克目前已經有穩定交往的女友，他也強調自己只是以有趣和懷舊的心情將之分享出來。