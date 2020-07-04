綽號「機機」的網紅林少榆有著「理工女神」之稱，時常會在自己的社群平台中分享日常生活或美照，今年2月時，她決定踏上前往澳洲為期1年的旅行，近日便PO出了自己前往牧場餵食驢子的影片，只不過網友們的焦點卻全被她所穿著的褲子給吸引，紛紛驚呼：「撐爆了！」。

機機在本月3日時，在社群平台上分享了一段自己餵食驢子的影片，在畫面中她非常開心與激動地在和柵欄內的驢子互動，她也在PO文中透露，小驢子看到人都會用衝的，讓她有點害怕，以為是要攻擊她。不過影片內她穿著一件白色的長袖外套，裡面是紅色的低胸上衣，下半身則穿了一件側面有著綁帶設計的黑色短褲，讓她的屁股蛋呈現了若隱若現的狀態相當性感，讓網友們看了都血脈賁張。

不少網友在看完影片後都被她的褲子給吸引走了注意力，甚至有眼尖的人發現不對勁之處，紛紛留言：「是撐爆了那件褲子嗎？」、「褲子可以這麼猛的嗎…根本完全沒在看旁邊到底是馬還是羊」、「等一下，你是不是褲子買太小件」、「小姐～你的褲子合法嗎…」、「妳的褲子要炸了」；事後，機機也PO文解釋，這件褲子網路圖看起來都很正常，只是被自己給穿壞了。