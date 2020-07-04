台灣有六直轄市，由北至南分別為台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市，簡稱為「六都」。其中，台南市不僅是歷史古都，美食小吃更是一絕，吸引無數海內外遊客上門消費。不過就有網友不解，「為什麼台南發展不起來？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO今（4日）在PTT「八卦板」PO文指出，在台南住了幾十年，覺得這座城市幾乎沒什麼改變，反觀台北、高雄十分先進，讓他不禁好奇，「台南不是六都之一嗎？為什麼台南都發展不起來啊？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「靠古蹟升格直轄市，你敢嘴台南沒發展？」、「沒捷運，沒建設，當然發展不起來啊」、「房價不就直線發展了嗎？」、「台南那個城市規劃，那個路，那個基礎建設，根本滿手爛牌」、「市區的老舊規劃，人口過度集中，太過擁擠，但各任西瓜為了選票仍一直把資源集中在市區」、「交通規劃真的爛，路超小，尤其是高鐵站蓋在鳥不生蛋的地方」。

不過也有人吐槽「台南不錯了，還有個南科」、「台南這樣也很好啊，為什麼一定要發展成大都市？」、「如果你想要的發展是完全現代都市感，我想你可以搬離台南了，台南的優勢不在此」、「台南這樣就好了，跟台北一樣才令人生厭」、「經濟火車頭都跑這麼前面了怎麼會沒發展」、「現在就是發展安平跟永康，尤其永康就是南科的竹北，未來一定是都心」。