第一本給單親、偽單親家長的暖心加油書 開啟你不一樣的眼光，再次感受幸福

出身單親家庭的愛情作家黎詩彥，從小，就在母親的身上看見一位單親媽媽的堅強與自卑，「我絕對不要 成為單親媽媽。」她下定決心。卻在婚後第七年、老三出生第十天，罹癌的先生意外離世，被迫成為自己 最不希望的身份。

【精彩書摘】

想要寫一本關於單親媽媽的書,是從很久以前就有的想法。隨著社會離婚率不斷高升,獨自撫養孩子的單親媽媽是為數龐大的一群人,但是,她們通常也是靜默無聲的一群人。因為生活的壓力榨乾了她們的精力,忙碌的汗水模糊了她們的臉孔,她們一心只想為孩子爭口氣或掙口飯,很少有時間去端詳自己臉上新長出來的皺紋,或是去撫平塵封已久失婚的傷痛。

我的母親就是這樣的單親媽媽。我在她身上看見一個單親媽媽的堅強、偉大,也看見一個單親媽媽的羞愧、自卑,這讓我從小就下定決心:「我絕對不要成為單親媽媽。」

然而,天不從人願,也或許是「莫非定律」作祟,在我婚後第七年,當時我的大女兒即將滿六歲,二女兒一歲十個月大,第三個孩子才剛出生十天,我先生就因為癌症離世,我成為了自己最不想成為的單親媽媽。

「上帝是在捉弄我嗎?」我生氣過、崩潰過、痛哭過,最後在禱告中,我決定與自己的命運和解,謙卑接受上帝給我的計畫和託付。

我沒有能力創造或改寫我的命運,但是卻可以學習在苦難中活出超越環境的喜樂,在挑戰面前懷抱著堅定的信心和希望。我不想當一個偉大的單親媽媽,我要當一個快樂的單親媽媽,用正向樂觀的態度、勇敢從容的信心,為孩子做出最好的示範。

這才發現,原來我的前半生,都在為今天這個職分做預備。我成長歷程中那些因單親而幽暗、破碎的部分,如今成為我最好的借鏡和經驗。我比任何人都了解單親孩子的心聲,我很清楚單親孩子有哪些隱而未現的傷口,所以我學習用更細膩的方式,幫助孩子們身心健康的成長。

我也對我的母親──典型上一輩的單親媽媽──有了更深的同理。這群一手撐起整個家的堅毅女性,委屈只能往肚子裡吞,她們很少開口說出她們的需要,一方面是因為她們不知道該如何表達,另一方面是因為,她們忙到連自己需要什麼,都沒有時間細細思考。現在,我站在她們的位置,扮演她們的角色,才真的明白,單親媽媽需要的不是關心或同情,她們需要的無非是一聲肯定,希望能聽見有人對她說:「你已經做得很好了!」

這正是我虧欠我母親的一句話,還好,我還有機會對她說。

我們家的故事曾經被一些媒體報導,引起閱聽眾熱烈的迴響。有許多網友來我的臉書粉專留言,為我加油打氣,也有一些讀者傳訊息對我說:「我也是一位單親媽媽,謝謝你寫出了我的心情,你的文字帶給我很大的安慰。」

我想,這世代有很多單親媽媽,我們比上一輩的單親媽媽思想更前衛、開明,資源和機會也更多;但我們仍然和上一輩的媽媽一樣,忙碌的繞著孩子轉,很少有時間停下來重新認識自己、安頓身心,很少有時間靜下來去欣賞、回溯這條單親旅程,沿路風景竟是如此驚艷又絕美!即使這條路上只有你一個人,但若大家都是獨自一人,那我們也就不孤單了。

撰文之際,正是嚴重特殊傳染性的新型病毒(COVID-19)大流行的時期,全球有成千上萬人受感染而死亡。每一個死亡案例的背後,可能就是一個破碎的家庭,加上離婚率年年飆高,每一天都有很多「新出爐」的單親家庭。

很可惜的是,雖然單親家庭每天都在增加,但是關於單親媽媽的心理建設、單親孩子的教養方式,卻很少被討論。

朋友跟我開玩笑:「大多數人都寧可去搞懂憂鬱症是怎麼一回事,也不會想去了解單親家庭和一般家庭有什麼不同,除非你是一個患了憂鬱症的單親媽媽,大家才會比較想要去理解你。」

我回應他:「如果大家都能更深去理解單親媽媽的難處,更重視單親孩子的教養,這個世界會少了很多憂鬱症患者也說不定啊!」

單親不是病,但是很多心理疾病都是源自於單親;單親不是問題,但是單親確實會遇到很多問題,而且這些問題通常都找不到答案。

過去兩年多以來,我翻遍學術研究報告,向教育專家、兒童心理師請益,逐漸摸索出一些教養單親孩子的心得,也感謝「失親兒福利基金會」的心理諮商師,給予我許多專業又實用的建議,幫助我做好單親媽媽的心理調適。期盼我走過的路,能夠為往後更多的單親家長尋找方向,讓我們的單親旅程能因為多了這本旅遊指南,腳步更加篤定、穩妥。

單親如你,單親如我,命運或許開了我們一場玩笑,但精采旅程才正要展開!期望這本書能夠帶給你一種心安的小幸福,讓你的心跟著文字溫暖起來,那麼,面對未知的明天,似乎也沒有什麼好擔心憂慮的了。

（本文摘自 《我那不完美卻幸福的單親旅程》／親子天下）

【作者簡介】

黎詩彥

畢業於國立政治大學廣電系，大四推出第一本創作散文集，至今已出版近 40本著作，並跨足編劇、企管顧 問、數位行銷等領域。不過對她而言，自己最重要的資歷，是三個孩子的媽媽。

2018年走過人生幽谷，成為「婚姻畢業生」，她曾生氣、崩潰、痛哭過，最後在禱告中，決定成為一個快 樂的單親媽媽，用正向樂觀的態度、勇敢從容的信心，為孩子做出最好的示範。

「原以為媽媽的身分在拖累我，其實是這角色托著我，讓我雖然『淪落』卻不致『墜落』，因為我還有更重要的任務在身！」