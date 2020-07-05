一次搞懂Google Earth全功能操作與實務應用！

地圖，不只能用來指路、導航，還可以用說故事，人類的歷史長河中，蘊含著悠久的繪製地圖的歷史。

古人類在石碑、泥板上繪製地圖，甚至以綁在一起的樹枝來展示島嶼相對位置的地圖；科技發展至今，手機、平板等移動設備裡出現的地圖，早已成為日常生活中使用地圖的主要方式。

【精彩書摘】

八歲那一年，我跑去學校隔壁剛蓋好的國父紀念館參觀，沒想到要回家時，怎麼也找不到大門，因為當年沒人見過這種大門在二樓的建築物，見識不多的大腦，固執地設定大門必然在一樓。腦袋怎麼想，內心建構的心靈地圖就怎麼畫，心靈地圖裡的大門在一樓，雙腳就怎麼也不會走到二樓，認知不到位，永遠都走不出限制，也永遠看不到更寬廣的世界。

心靈地圖是美國心理學家斯科特．派克(Scott Peck)的一個說法。什麼是心靈地圖呢？派克說，每個人都是根據童年的一連串經歷，逐漸形成一張具有自我獨特視角的心靈地圖，並靠著這張地圖棲息在這個世界上。這張地圖在童年時的環境中或許適用，然而，當我們進入到更廣闊的世界後，如果繼續沿用這張老地圖就會走錯路，所以我們要及時修正自己的心靈地圖。

心靈地圖能建構我們的部分意識，什麼是意識呢？泰格馬克(Max Tegmark)在《Life 3.0：人工智慧時代，人類的蛻變與重生》(Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence)提出：意識，就是主觀體驗。因此，不是宇宙賦予生命意義，而是我們這些有意識的生命給了宇宙意義。總體來說，所有效率最終歸結於目的，所有目的最終歸結於價值觀，所有價值觀最終歸結於感情，而所有感情最終歸結於意識。人類擁有了意識，這個世界才有好壞，才有幸福，也才有了意義。

二○二○年，全球面臨疫情危機，在艱困的環境中，科技恰恰展現出應對疫情的能力，微軟大中華區董事長柯睿杰(Alain Crozier)舉例，在中國的夥伴以Power BI（為數據分析而生的軟體工具）為基礎開發出疫情數據分析平臺與決策平臺，讓主管單位迅速了解疫情走勢。數位科技正悄悄融入我們的真實生活，智慧雲和智慧邊緣等技術正在推動整個社會的數位轉型，當運算無所不在時，我們能夠從海量數據中提煉出智慧，無論是醫療、零售，還是教育產業，AI都能為各行各業帶來改變。

每家公司未來都會是科技公司，需要的人才都必須具備科技基礎認知，人才教育單位則需要有所思考與回應。地理教育能協助人們宏觀地了解全球，宏觀思維是一種上層思考，這樣的思維方向更容易看到「因」，才能在事情未發之前解決未來會發生的問題。凡人怕果，菩薩畏因，《黃帝內經》有句話叫「上工治未病」，意思是說最好的醫生是在病症發作前就把病治好了，也就是說，你根本不會生病。美國每年投入到醫保中的花費占了GDP的二○％，但美國人民的健康水平，在已開發國家中的排名卻不好看。相比之下，挪威也是把GDP的二○％投入到醫保上，但挪威人民的健康水平卻是全世界之最。為什麼呢？因為挪威治的就是未病，把較多資源投入到醫療的前期、教育的前端，而美國則是專注在疾病的後端。

孩童的圖書多以圖畫書為主，一方面因為小孩識字量少，另一方面則是透過圖像式思考有助於縝密的圖像邏輯鍛鍊，以及觀察、思考能力的培養。從二○○七年開始，我不曾間斷地運用Google Earth為平臺說地理、說新聞、說故事，十多年下來，不知不覺也製作了一百多支影片。若能將多年製作教材的心得撰寫成書，我想不但對地理教育的耕耘能做出微薄貢獻，也可以幫助現今各類型網紅在製作影片時，能更清楚、生動地加入「在哪裡」的表達方式，無論是旅遊網紅、社會新聞網紅、國際戰略網紅，任何發生在地表上的主題，總會有個地點或區位需要標示出來，若是忽略了把地點用適當方式表達清楚，雖然自己很清楚說的是哪裡，可是閱聽大眾的思路未必能置身於網紅描述的情境中。

除了登月以外，所有人類足跡都是在地球表面的舞臺上，而Google Earth把整顆地球的衛星影像都呈現出來，自此，看待世界的視角有如上帝。當人的視野寬廣了，胸懷也會跟著開闊，面對現今多元、多變的世界，更需要這種宏觀、多角度的觀察。

本書從Google Earth的基本設定說起，逐步分享應用的方式與技巧，再談到各種精彩的實用地圖，以及我的心得分享，希望讓更多的讀者、老師、網紅都能輕易進入虛擬的真實世界。

（本文摘自 《地理課沒教的事4：Google Earth全功能實作【Level Up版】》／時報出版）

【作者簡介】

廖振順

臺北市立萬芳高中地理科教師

1987年畢業於文化大學地理系，1989年取得臺灣師範大學地理研究所碩士學位。曾獲2005年優良教師獎（臺北市教育局）、2011年教學卓越金質獎（教育部）、2014年師鐸獎、2014年特殊優良教師（教育部）、2014年臺北特殊優良教師、2018年星雲教育典範教師獎。

2011年日本大地震後自製海嘯教學影片，榮獲馬英九總統致電鼓勵及各家媒體專訪、引用。擅長多媒體教學，近年來融入Google Earth，多次製作高中地理課程輔助教材，對於地理教育推廣不遺餘力。

著有《地理課沒教的事3：看見地球的變動》、《地理課沒教的事：用Google Earth大開眼界》、《用Google Earth穿越古今：地理課沒教的事2》分別獲得2012、2013、2014年「好書大家讀」年度最佳少年兒童讀物獎及推薦，以及《教育這種病》。