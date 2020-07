一次搞懂Google Earth全功能操作與實務應用!

地圖,不只能用來指路、導航,還可以用說故事,人類的歷史長河中,蘊含著悠久的繪製地圖的歷史。

古人類在石碑、泥板上繪製地圖,甚至以綁在一起的樹枝來展示島嶼相對位置的地圖;科技發展至今,手機、平板等移動設備裡出現的地圖,早已成為日常生活中使用地圖的主要方式。

【精彩書摘】

八歲那一年,我跑去學校隔壁剛蓋好的國父紀念館參觀,沒想到要回家時,怎麼也找不到大門,因為當年沒人見過這種大門在二樓的建築物,見識不多的大腦,固執地設定大門必然在一樓。腦袋怎麼想,內心建構的心靈地圖就怎麼畫,心靈地圖裡的大門在一樓,雙腳就怎麼也不會走到二樓,認知不到位,永遠都走不出限制,也永遠看不到更寬廣的世界。

心靈地圖是美國心理學家斯科特.派克(Scott Peck)的一個說法。什麼是心靈地圖呢?派克說,每個人都是根據童年的一連串經歷,逐漸形成一張具有自我獨特視角的心靈地圖,並靠著這張地圖棲息在這個世界上。這張地圖在童年時的環境中或許適用,然而,當我們進入到更廣闊的世界後,如果繼續沿用這張老地圖就會走錯路,所以我們要及時修正自己的心靈地圖。

心靈地圖能建構我們的部分意識,什麼是意識呢?泰格馬克(Max Tegmark)在《Life 3.0:人工智慧時代,人類的蛻變與重生》(Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence)提出:意識,就是主觀體驗。因此,不是宇宙賦予生命意義,而是我們這些有意識的生命給了宇宙意義。總體來說,所有效率最終歸結於目的,所有目的最終歸結於價值觀,所有價值觀最終歸結於感情,而所有感情最終歸結於意識。人類擁有了意識,這個世界才有好壞,才有幸福,也才有了意義。

二○二○年,全球面臨疫情危機,在艱困的環境中,科技恰恰展現出應對疫情的能力,微軟大中華區董事長柯睿杰(Alain Crozier)舉例,在中國的夥伴以Power BI(為數據分析而生的軟體工具)為基礎開發出疫情數據分析平臺與決策平臺,讓主管單位迅速了解疫情走勢。數位科技正悄悄融入我們的真實生活,智慧雲和智慧邊緣等技術正在推動整個社會的數位轉型,當運算無所不在時,我們能夠從海量數據中提煉出智慧,無論是醫療、零售,還是教育產業,AI都能為各行各業帶來改變。

每家公司未來都會是科技公司,需要的人才都必須具備科技基礎認知,人才教育單位則需要有所思考與回應。地理教育能協助人們宏觀地了解全球,宏觀思維是一種上層思考,這樣的思維方向更容易看到「因」,才能在事情未發之前解決未來會發生的問題。凡人怕果,菩薩畏因,《黃帝內經》有句話叫「上工治未病」,意思是說最好的醫生是在病症發作前就把病治好了,也就是說,你根本不會生病。美國每年投入到醫保中的花費占了GDP的二○%,但美國人民的健康水平,在已開發國家中的排名卻不好看。相比之下,挪威也是把GDP的二○%投入到醫保上,但挪威人民的健康水平卻是全世界之最。為什麼呢?因為挪威治的就是未病,把較多資源投入到醫療的前期、教育的前端,而美國則是專注在疾病的後端。

孩童的圖書多以圖畫書為主,一方面因為小孩識字量少,另一方面則是透過圖像式思考有助於縝密的圖像邏輯鍛鍊,以及觀察、思考能力的培養。從二○○七年開始,我不曾間斷地運用Google Earth為平臺說地理、說新聞、說故事,十多年下來,不知不覺也製作了一百多支影片。若能將多年製作教材的心得撰寫成書,我想不但對地理教育的耕耘能做出微薄貢獻,也可以幫助現今各類型網紅在製作影片時,能更清楚、生動地加入「在哪裡」的表達方式,無論是旅遊網紅、社會新聞網紅、國際戰略網紅,任何發生在地表上的主題,總會有個地點或區位需要標示出來,若是忽略了把地點用適當方式表達清楚,雖然自己很清楚說的是哪裡,可是閱聽大眾的思路未必能置身於網紅描述的情境中。

除了登月以外,所有人類足跡都是在地球表面的舞臺上,而Google Earth把整顆地球的衛星影像都呈現出來,自此,看待世界的視角有如上帝。當人的視野寬廣了,胸懷也會跟著開闊,面對現今多元、多變的世界,更需要這種宏觀、多角度的觀察。

本書從Google Earth的基本設定說起,逐步分享應用的方式與技巧,再談到各種精彩的實用地圖,以及我的心得分享,希望讓更多的讀者、老師、網紅都能輕易進入虛擬的真實世界。

(本文摘自 《地理課沒教的事4:Google Earth全功能實作【Level Up版】》/時報出版)

【作者簡介】

廖振順

臺北市立萬芳高中地理科教師

1987年畢業於文化大學地理系,1989年取得臺灣師範大學地理研究所碩士學位。曾獲2005年優良教師獎(臺北市教育局)、2011年教學卓越金質獎(教育部)、2014年師鐸獎、2014年特殊優良教師(教育部)、2014年臺北特殊優良教師、2018年星雲教育典範教師獎。

2011年日本大地震後自製海嘯教學影片,榮獲馬英九總統致電鼓勵及各家媒體專訪、引用。擅長多媒體教學,近年來融入Google Earth,多次製作高中地理課程輔助教材,對於地理教育推廣不遺餘力。

著有《地理課沒教的事3:看見地球的變動》、《地理課沒教的事:用Google Earth大開眼界》、《用Google Earth穿越古今:地理課沒教的事2》分別獲得2012、2013、2014年「好書大家讀」年度最佳少年兒童讀物獎及推薦,以及《教育這種病》。