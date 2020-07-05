隨著國內連續多日無確認案例、中央疫情指揮中心宣布展開「防疫新生活運動」，台灣似乎也迎來了「後疫情時代」。本刊整理出十個現象觀察，一探面對疫情期間因故取消現場演出、暫緩合作計畫、收入驟減的表演藝術界，在此時要面對的，是怎樣的當下與未來？

1.熱門檔期爭奪拉長戰線，大團擠壓中小團生存空間？

武漢肺炎疫情起落不定，台灣作為少數進入「後疫情時代」的國家，無法全面鬆綁邊境，導致近期難有國外團隊抵台演出。這樣的情勢看似空出更多場館檔期，但上半年被迫取消或延期節目的表演藝術團隊，也因場館解封必須去回應補助機制、票房收入等壓力，再加上疫苗與特效藥尚未出現所造成的不確定性，讓演出節目的重返正擠壓著各團隊與場館下半年的原訂時程。另一方面，上半年的藝術節多半將部分節目直接延期至明年同一區間（如TIFA台灣國際藝術節、臺灣戲曲藝術節、大稻埕戲苑青年戲曲藝術節等），或是部分補助單位因防疫「超前部署」，已協調受補助團隊將節目移至明年，造成檔期壓力持續施加到明年——前提是疫情未再次爆發。

表演藝術團隊與場館間的協調，直接影響到的是兩者在製作排程上的重整，以及發展方向的異動；更甚者，行政體系、人事調度、營運資源、票房結構等相對完備的大型團隊，會否更有餘力去處理相關規劃（如長期營運計畫、場館合作等）來爭取較為熱門的檔期，進而擠壓中小型團隊的生存空間？值得注意，台灣場館的供需擾動，會否因後疫情時代來臨而進入戰國時代？愈演愈烈？

2.演出爆量、荷包縮水，「報復式消費」開高走低？

配合中央流行疫情指揮中心，台灣各場館自六月七日起取消三月廿五日起實施的室內一百人、戶外五百人限制，室內藝文演出也於同日取消「間隔座」等人數限制，台灣於焉進入新防疫生活型態，並預期發生「報復式消費」。確實，多場於隔日（六月八日）中午十二點啟售的節目（如國家兩廳院新點子實驗場、國光劇團七月演出等）都在當日開出紅盤，其他如故事工廠、果陀劇場等更早開賣的演出，也於解封後加開座位或場次，回應現有的銷售熱潮。

但全球疫情未歇所造成的經濟蕭條，與台灣因疫情暫歇而預期的節目爆量，會否讓民眾原本就已乾涸的荷包更為縮水？同時，近年「台灣演出爆量而無相對應觀演人口」的情狀會否加劇，導致票房開高走低？文化部在行政院的振興三倍券後加碼推出共兩百萬份、每份六百元之「藝FUN券」，以「藝文專用、不限區域使用」為原則，藉此振興藝文產業。但，分配至表演藝術活動的民眾不可預期，正考驗劇場的黏著度，與演出票價；另一方面，則是短期效應能否撞擊長期生態，這是在「報復式消費」之後可能降臨的危／轉機。

3.跨國演出停擺，在地藝術家與團隊的能見度提升？

傳染病一起，國際往來挾帶的風險極高，因此三月起除持居留證、外交公務證明、商務履約證明或其他特別許可，其他非本國籍人士一律限制入境。此令一下，代表著國際間的交流就此停擺，影響表演藝術的層面也相對提高。就節目而言，國外團隊不但止步，疫情打亂檔期不是「延期再來」就能解決。遇上團隊製作在巡演完更新，那麼錯過，就等於失去了機會。就巡演安排角度，團隊出國巡演的路線、時間及場館檔期都需要重新調配，重談一趟海外之行，恐怕不是一兩年間就能夠期待的。而對於進行中的跨國製作，不談前置作業的損失，從裡到外涉及的細節已無以數計。

對國外藝術家、巡演團隊而言，即使在台灣疫情穩定下獲准入境，居家檢疫十四天的成本高、演出完再加上回國的十四天，如此前後將近一個月的禁錮，大大降低了旅行的意願。而以舉辦跨國演出維生、夾在其中的經紀公司，阻斷了航行就等於殘酷地被中斷了生意，營運難以為繼，若長期下來，勢必對未來全球表演藝術生態有結構性的影響。

唯一欣慰的是，在暫停國外人士來訪之際，觀眾與場館、策展團隊被迫只能聚焦國內，反而大大提升了本土創作的可見度，但是否進一步提高創作的質與量，唯有看在地藝術家與團隊如何把握機會？化危機為轉機。

4.不只暫停，兩岸交流進入更嚴峻的「冰河期」？

近期的國際交流多因COVID-19疫情肆虐下被迫中斷，而台灣與中國間的緊密聯繫，更是最早被限縮；甚至因中方隱匿疫情、世界衛生組織護航中國與打壓台灣、口罩出口禁令、肺炎改名與歧視爭議等現象，再佐以政治手段與內／外宣的操作，讓雙方分歧日益擴大，對立也逐步升溫。台灣這股交錯於「抗中」與「反中」的能量，自太陽花運動以來，情緒與情勢幾經起伏，更在疫情效應下全球「去中國化」與中國反制力道的推波助瀾下，反彈又至高峰。相對應地，中國也持續加重對台灣施加的壓力，從政治、經濟到文化的輸出／入等。

於是，目前因疫情而暫歇的國際交流，在未來逐步解封後（台灣已於六月十七日公布部分低風險地區商務與學生入境，如紐西蘭、澳洲、泰國、帛琉、港澳等）有望被延續或重啟；但，顯而易見地，台灣與中國間的文化交流與藝文活動，應會因政治局勢、民眾情緒等因素，成為被壓抑與被犧牲的籌碼，進入更為嚴峻的「冰河期」。

5.百業困頓贊助減少融資難，公開募款度寒冬

六月中，倫敦交響樂團音樂總監指揮賽門．拉圖（Sir Simon Rattle）及哈勒管絃樂團音樂總監馬克．埃爾德（Sir Mark Elder）聯合發表的公開信，以「毀滅性」的字眼為疫情下的古典音樂絕境做出了殘酷詮釋。這世界頂尖樂團對中央的呼救，如同指標性的警訊。然而，沒有政府支持的團隊經營更為嚴峻，如馬勒室內樂團及奧菲斯室內樂團也雙雙求助募款度過倒團危機。不僅如此，歐美各大樂團也紛紛呼籲樂迷不退票或改小額捐款作為後盾。相同地，國內團隊也警鐘四起。一向能量飽滿的朱宗慶打擊樂團貼出了懇請贊助的訊息，故事工廠設定目標金額求援，甚至之前透露情況危急的紙風車劇團，才嘗試以網媒經營方式推出「紙風車返笑日」，希望透過社群平台將展現原有的表演活力，但竟在六月初遭到祝融重創……

事實上，除了政府之外，表演藝術團隊最主要的資源來自於企業。但在疫情肆虐之下，可預期的是經濟緊縮造成贊助抽手。眼見各行各業皆有難，團隊也另謀新路。紙風車婉拒捐款，改靠貸款再戰；今年迎接廿周年的無獨有偶工作室劇團則推出周年紀念吉祥物「黑嚕嚕」手工吊飾，作為「挺偶方案」小額捐款的紀念品之一，期望能增加收入減緩劇團經濟壓力。只不過，台灣多數表演藝術團隊營運均登記為演藝「團體」，非經濟部轄下的「公司」，故在台灣的金融體制下難以申請企業貸款，即使是文化部在這紓困時期，責成文策院協調銀行，比照一般中小企業貸款的「千億保計畫」，部分銀行也不願買單，以致團隊融資困難。

雖說外援總是短暫，團隊的戰場終究在舞台，但在面對未知的未來，從政府到表團如何結合民間企業的力量，打造更友善的表演藝術經濟環境，提高創作的產能與產值，絕對是值得深思的課題，否則只能各謀出路，再設法度過下次寒冬。

6.室內聚眾不宜、演出型態改變，戶外場與小型演出正夯？

自三月底開始，為了避免集會活動人潮擁擠與長時間接觸，疫情指揮中心建議停辦室內超過一百人以上、室外超過五百人以上的公眾集會活動之後，許多即將上場的演出頓時只能緊急喊卡。雖然扼腕，演出卻也順應地分出兩個型態：一是小型表演，一則是移師戶外。

室內大型演出篩掉了人數，剩下的不是單人的獨唱、獨舞、脫口秀等，就是二至三人的相聲、漫才等表演得以正常執行。此型態的表演原本即有獨特的親密感，因此觀眾人數不多。同樣不受影響的，則是近期幾場開放性的演出：「舞動建築的多重時空—王大閎建築劇場Ｘ葉名樺《牆後的院宅》表演計畫」及衛武營EUREKA創作群集體創作的《Lift Me Up》皆與建築空間探索相關。延續去年周書毅與台南稻草人現代舞蹈團的合作計畫《台南公園的身體地圖—百日行走》，則將範圍擴至公園與城市空間的關連。真正為了疫情考量規劃的戶外表演，有國立臺灣交響樂團連續兩週在高美濕地與清境農場的音樂會，及北市府聯合臺北市立國樂團與臺北市立交響樂團推出的「2020廣場藝術節」，連續四週末在中山堂戶外廣場演出，更邀請全台廿一組包含朱宗慶打擊樂團、采風樂坊等知名藝文團隊，回到舞台表演。戴上口罩、保持社交距離，享受小群人的聚會及在殿堂之外的自由，是防疫期間的另類選擇，但未來，也有可能是後疫情時代表演藝術的日常。

7.回不去了！？劇場人才回流之後留不留？

原本在科技發展下（可能已）抹除的國界，因肺炎疫情重現明確劃分，在封境管制下更像是架起圍牆，形成隔閡；既停滯了跨國創作、人才、資源等方面的流動，也因歐美、中國等區域疫情尚未緩和，相關產業也未全面復甦，讓旅外專業人士在返國抗災的同時，是否也推動著劇場人才的回流？

舉例來說，今年五月由全民大劇團聯合七個台灣劇團所舉辦的「2020舞台劇潛力新星甄選會」，便有曾在紐約百老匯音樂劇演出的表演者、保加利亞芭蕾舞團舞者等因疫情返台，並嘗試開啟接演台灣演出的契機（其中，已有該甄選會的參與者成為劇團近期作品的預備演員）。但，這樣的情形究竟是個案？還是會陸續發生而形成集體現象？可能會因疫情趨勢有所漲跌與變化。同時，若其他地區疫情趨緩，這些劇場人才會否再次進行流動？台灣的劇場環境會否因疫情而產生新局勢，是否能留住在國際間往來的劇場人才？則有待未來持續觀察。

8.數位治理Ｘ數位創作Ｘ數位blah blah＝劇場數位加速度海嘯襲來？

近年，國家表演藝術中心北中南三大場館紛紛喊出數位轉型，以科技作為方法，應用於劇場管理、藝術推廣、硬體設備提升等。在演出製作方面，二○二○年，隨著台灣5G（第五代行動通訊網路）陸續釋照，疫情加重的劇場虛實整合焦慮，在5G元年或可期待不遠的未來能透過超高速、廣連結（能連接大量元件設備）、低延遲（不因訊號來回變慢）的科技設備，結合AR（Augmented Reality，擴增實境）、VR（Virtual Reality，虛擬實境）、MR（Mixed Reality，混合實境）、XR（X-Reality或Cross Reality，延展實境）等各種數位「實境」技術，加上直播、影片串流，加速重構「現場」概念，改變觀眾體驗藝術的可能性，影響未來劇場面貌。

目前，5G發展較為快速的日韓電信商，已在測試多元、沉浸的內容服務，如應用於運動賽事、演唱會等。提升觀眾的互動、參與能量，是數位介入演出製作的重要趨勢，但短期內是否能落地應用於表演藝術領域，廣泛發展數位內容，仍待觀察。

9.不能相聚交流，大師班、比賽、音樂節線上見

當觀眾們為了無法欣賞演出而怨聲載道之時，可曾想過籌辦藝術節、大賽等單位的心情？經年的規劃、為期數日的課程、大師檔期敲定、還有苦練多時準備上場的學子們，全因疫情功虧一簣。

為了不讓全國學生音樂比賽抱憾，臺北市立國樂團以「那疫年，我們的音樂比賽...T_T|||」為名，於網路上舉辦「團體組」與「個人組」比賽，由全國各校國樂社團或個人將演奏影片上傳至臉書活動頁面，進行按讚數評比。不但引起熱烈響應，樂團也精選今年國樂合奏各組指定曲目，由副指揮江振豪指揮、「竹塹國樂節」創辦人劉江濱擔任主持，分享對音樂比賽的觀察及獲獎訣竅。而原訂今年於高雄慶祝十周年的阿卡貝拉藝術節Vocal Asia Festival，也特地開發全新線上版本藝術節品牌Vocal Asia Festival express（VAFex）邀集世界頂級阿卡貝拉大師團隊、亞洲團隊和愛好者，舉辦線上的工作坊、音樂會，規劃拍攝特別節目等，甚至安排了特別的「綜藝節目」，用生活化的內容推廣阿卡貝拉音樂。並規劃「Sing男大主廚」，把關於食物的阿卡貝拉歌曲真實在廚房中做出美食。相對於VAF，「桃園合唱藝術節」則改弦易轍為「2020桃園線上人聲藝術節」的模式，全面性將人聲音樂的軌跡爬梳出重要議題，網羅親子到成人的各式人聲課程。藉由「線上工作坊」的方式推出網路見面會、直播，增加互動感外，並預錄了高達十四段高音質與內涵的影片。回首活動的舉辦，透過網路的無遠弗屆，以往因為時空不得到場的大師，如今得以齊聚一堂、現身互動。在疫情中激發出的好點子，雖然並非實體的替代品，但也走出了一條新路，為未來提供了更多樣的選擇。

10.表演藝術「宅經濟」興起？串流平台、演出錄製典藏受重視？線上線下售票能並行？

目前，全球曾經或仍舊處於某種程度的封鎖狀態，使人們對科技的依賴程度有增無減，冠狀病毒將數位化按下快轉鍵，舉凡線上購物、線上教學、視訊會議、線上娛樂等「宅經濟」紛紛興起，甚至逼使不會網購的世代也紛紛上線，帶來消費市場的新局面。與此同時，表演藝術團隊也紛紛迅速推出數位資源，爭取演出場館閉門、現場演出取消後，非常時期的曝光機會，經典作品線上觀看、直播演出等雲端服務，消費者是最大贏家，擁有取之不盡的觀賞內容。

隨著消費者的行為與偏好轉變，也帶來「不（只）在劇場」的可能性，內容產製依然是創作的核心，當演出錄製／現場播映可望成為劇場演出的新常態，藝術家思考鏡頭語言，演出團隊、劇院與線上串流平台如何實現合作、共創雙贏，思考線上觀賞售票、斗內、訂閱制為藝文消費新模組，轉變觀眾的消費模式，將會是新的挑戰。

(本文摘自《PAR表演藝術 7月號第331期》)