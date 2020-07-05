網路雖然縮短了人跟人之間的距離，但也有很多事情真真假假分不清楚，讓人摸不著頭緒。一名男網友因為遊戲結識一名17歲少女，在聊天過程中少女竟透露自己和爸爸有「不正常的關係」，不僅多次發生性行為，甚至還很享受。該男網友認為她需要協助便主動聯絡113，沒想到這暖心的舉動竟然被網友罵翻。

一名男網友在PTT西斯板以標題「如果懷了爸爸的小孩，該怎麼辦？」發文，表示他因為遊戲認識一名17歲的少女，因為聊得來就交換了微信聊天，沒想到女孩竟然自爆自己對亂倫有興趣，還會誘惑爸爸，之後更多次和爸爸發生無套性行為，爸爸還會叫她老婆。由於少女未成年，臉書看起來也不像假帳號，讓原PO十分擔心，認為她需要專業協助，便主動通報113，社工又轉到性侵防治中心，但因為微信及臉書不能查到對方地址、電話，讓該起案件還處於評估階段，不知道甚麼時候才會有後續，讓原PO著急直呼「請問，有什麼辦法，可以找到這個女孩，確認身份，幫助她？不然她有可能會懷爸爸的小孩，謝謝」

文章曝光後掀起熱議，大部分的網友都認為真實性不高，紛紛留言「先證明他沒唬爛」、「說不定是唬爛的，有些人心理很扭曲，可能心理想靠著編故事來博取同情」、「無聊自己去當偵探吧」、「說說你也信，改天他說爸爸得癌症需要錢」、「感覺想騙ㄈㄓ（肥宅）錢而已」、「你是這世界僅存的純潔孩子，好好珍惜」、「應該是假的。我以前也有認識一個沒這麼嚴重的病患。嘻嘻」、「最後會跟你說...能不能匯錢過來，我要墮胎」、「想當柯南請先確認是男是女」。

但也有人認為可能是真的，提供原PO許多建議「就算是真的也是人家家務事」、「你想認真處理的話何不從她的好友旁側敲擊她所述敘是否為真」、「你要不要直接聯絡微信，看能不能問出註冊電話等等資訊，再用問到的資訊去查」、「通報警察就好，其他的事別管」、「大家大都是要噓醒你，就算是真的，但若介入太深，你脱不了身，倒楣的是你。頂多有通知到男友就該打住了」。