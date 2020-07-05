在職場上遇到奇葩新人時該怎麼辦呢？一名男網友的公司有一個到職3天的新人想請假，他告訴他請假流程之後也提醒他會扣薪，沒想到該名新人竟然反嗆「規定太沒人性了，這種公司我不想待了」讓他傻眼直呼「去拿離職單吧！」

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示公司最近來了一個新人，才剛到職三天就向他表示「我下禮拜要請假」原PO請他按照請假流程填假單，也提醒他照規定需扣一天薪水還有全勤獎金，沒想到新人竟要求「這樣我生活費會不夠耶，可以通融一下嗎」被拒絕後還反嗆「我可是請假參加兒子的才藝表演耶，公司的規定太沒人性了，那這種公司我不想待了」讓原PO生氣直呼「假單別拿了去拿離職單」事後更無奈表示「什麼我都遇到怪咖啦…Ps.扣薪是指月薪扣一天，而不是多扣一天」。

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言「不是補休不是特休，自己有事請假當然沒做要扣錢啊」、「不管請什麼假都要扣全勤吧…還才藝表演咧」、「不用扣錢我就每個月請個30天好了」、「都當老爸了 是第一天上班嗎」、「都當爸了，連公司基本的認知都不知，一個新人請假本來就要扣薪水啊！而且才上班3天本來就沒特休了」、「他是第一天出社會嗎？」。