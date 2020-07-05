愛不到就毀了她？國外一名準新娘正開心和親友享受單身派對，沒想到一名暗戀新娘已久的男子突然闖入，並失控對全場開槍掃射，導致該名新娘和父親當場慘死在槍口下，喜事瞬間變成喪事。

印度一名男子因為忌妒，闖進暗戀女子的單身派對開槍掃射。(影片來源/YouTube/JP Today News/如遭刪除請見諒)

根據外媒報導，印度一名準新娘安卡爾（Anchal）即將舉行婚禮，日前親友特地為她舉辦單身派對，一起慶祝最後的單身時光，安卡爾的父親拉庫瑪（Rajkumar）也在派對上和女兒狂歡共舞。沒想到一名曾經追求安卡爾卻被拒絕的男子竟然偕同5名同夥，攜帶著槍枝闖入，並對著安卡爾和拉庫瑪開槍掃射，現場立刻陷入一片混亂當中。

最後安卡爾和拉庫瑪不幸中彈身亡，讓原本開心的喜事一夕之間全變調。安卡爾的哥哥阿曼事後（Aman）向警方透露，開槍掃射的男子名叫薩加爾（Saagar），先前多次向安卡爾求婚都被拒絕，疑似因此積怨再加上忌妒的情緒影響才會痛下殺手，目前已經逮捕2名同夥，但主嫌仍在逃亡當中。