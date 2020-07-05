水餃是國人心目中的平價美食，料理方式雖然簡單，但需要顧火等水煮沸還要加冷水等等步驟還是讓不少人嫌麻煩，一名網友日前就在臉書上分享自己的獨門料理妙招，也引出不少「同道中人」跳出來贊同！

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，表示自己平常料理水餃的方法不像一般人用煮的，而是直接用電鍋做成「蒸餃」，只要電鍋加一杯水，然後在盤子上抹點香油防止沾黏，就可以輕鬆烹煮，「完全不用顧火、不用加三次水，跳了直接可以吃」更透露用這種蒸的方式可以讓皮吃起來超Q彈，讓他不禁讚嘆「水餃用蒸的才是王道啊」但也提醒有些皮較厚的地方，可能會出現蒸不透的情況，若很介意的人還是建議用正常的水煮方法。

文章曝光後掀起熱議，不少認同「蒸」法的網友紛紛留言贊同「我只吃蒸餃，不吃水餃」、「蒸完，再噴點香油，稍微放涼，直接撒些海鹽加點蔥花，超讚!!」、「我也喜歡用蒸的，皮真的超好吃，然後餡會比較有味道比較鹹不用加醬油」、「我也超愛用蒸的皮，不會爛爛的，然後不用擔心他沒熟」、「用蒸的也好吃，湯汁都鎖住甜了，比燙方便」但也有網友表示「試過用蒸的，整團黏在一起」、「方便是方便，但我試過後還是喜歡煮的」、「這是蒸餃，不是水餃」。