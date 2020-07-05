肚臍眼容易藏污納垢，如果沒有定時清理，恐怕會留下超恐怖的「肚臍屎」！一名網友表示前陣子免疫力下降，無意間摸到肚子有一顆像疔子的硬物，之後甚至流出血膿，看醫生吃藥都沒有好轉，最後心一橫直接拿止血鉗往裡頭一夾，竟挖出超巨大的「陳年肚臍屎」，照片PO上網後也讓全網吐翻。

一名網友在論壇Dcard發文，表示最近因為狂加班造成身體的免疫力下降，突然發現肚子長出一顆像是疔子觸感的東西，之後更發現竟然滲出血膿，嚇得他立刻去看醫生，但遲遲沒有好轉。日前按耐不住，直接拿止血鉗往肚臍裡面一夾，竟夾出比1元硬幣還大的「陳年肚臍屎」，讓他不禁驚呼「覺得有夠噁心，但是有種莫名的成就感，居然是超大肚臍屎！而且比一塊錢硬幣還要大，看起來像是被外星人寄生了吧…」

文章曝光後掀起熱議，網友全都狂嘔並留言「沒在騙…我是閉氣看完整篇的」、「這是史瑞克了吧..」、「你的肚臍還好嗎」、「這是我看過最猛的」、「嘔嘔嘔嘔嘔嘔怕爆」、「所以到底什麼毛病？為什麼有血膿？」、「這你大的屎吧」、「我忍不住看了看自己的肚臍，好可怕......」、「倒抽一口氣了」、「這是腸子被拉出來吧..」。