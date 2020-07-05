夏季來臨，氣溫也是一天比一天還要高，不少民眾早就忍受不了這樣炎熱的氣候，能躲在冷氣房就盡量不會外出曝曬在強烈的太陽光之下，自己「找罪受」。不過，有網友對於這樣炎熱的天氣有些困惑，究竟古人是如何在沒有冷氣的情況下度過夏天的呢？

這名網友在PTT上發文，表示自己早上6點離開有冷氣的房間到廚房去拿飲料，沒想到剛踏出房門就感受到一股熱氣撲面而來，他實在無法忍受，對於這樣的天氣也有些憤怒。但這個經驗也引起了他的好奇心，在文中詢問網友：「古代人沒冷氣，是怎麼活過夏天的？」。

此文一出，有人直接用一句話突破了盲點：「古代沒這麼熱」，此外也有許多網友前來留言討論，「現代的水泥屋比較吸熱吧」、「別人吹冷氣，壓縮機做功，熱氣排出來，當然會更熱」、「不用到古代，30年前夏夜在戶外都還能有乘涼感。泡老人茶喝熱的都行」、「古代東西方皇宮、貴族建築都有設計散熱，古代也沒有工業污染，加上地廣人稀，基本上不會熱死」、「古代一堆樹也沒水泥叢林、汽車、重工業」。