知名美式賣場好市多（Costco）不定時推出優惠商品，加上經濟實惠等特點，吸引不少買家上門消費。日前就有網友分享一款在好市多購入的海鮮泡麵，沒想到一打開粉包竟發現裏頭有多達35隻乾蝦，讓眾人全看傻了！

原PO在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》中PO文表示，買到一款料多澎派的海鮮泡麵，讓她不禁直呼「超誇張！第一次吃過滿滿蝦子的泡麵，排起來算至少有35隻耶！」畫面中可見，原PO打開調味粉包，並且一一挑出裏頭的蝦子排排站，看起來十足有份量。

畫面曝光後網友全看傻了，紛紛留言回應「好蝦哦！」、「看到這35隻蝦子我就飽了」、「好不好吃已經不重要了，看起來療癒是真的」、「滿滿的蝦蝦，滿滿的誠意」、「一個蝦族滅門的慘案」、「CP值划算」。

也有吃過這款泡麵的網友表示「整體吃起來像來一客的鮮蝦泡麵」、「昨天泡一碗驚豔到，蝦子乾竟有鮮甜味」、「我有買，湯蠻清甜的，蝦子也夠多」、「我覺得這個海鮮麵湯頭風味是『國產品』中最棒的喔！」。