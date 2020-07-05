這位觀眾的觀察力也太強了吧！近日，日本一檔晨間節目在直播過程中接獲一名主婦觀眾的來電投訴，指出男主持人加藤浩次沒有拉上自己的「石門水庫」，節目組急忙要他在播放其他影片時處理，而加藤浩次本人也向觀眾們致歉，並以幽默的字句化解現場的尷尬。

(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

根據日媒報導，加藤浩次近日在主持晨間情報節目「スッキリ」到中途時，突然向觀眾致歉，隨後他解釋因為剛才有一名50多歲的主婦觀眾來電告知，說他在節目播出過程中都沒有拉上褲子的拉鍊，製作單位接獲消息後，也緊急地在節目播放其他影片時要他趕緊處理，隨後便鞠躬道歉：「很抱歉讓大家看到這麼不適宜的畫面」。

嘉賓們聽聞這件事都非常震驚，加藤浩次也立刻用幽默的對答來緩解尷尬的氛圍，因為當集正好講到為了防範疫情最好保持室內通風，於是他笑說：「其實我只是為了通風透氣啦！」，另一名嘉賓反應也相當機靈，馬上接過加藤浩次的話，回道：「要透氣請打開真正的窗戶，這樣只有加藤先生自己舒服啦！」，成功化解了一次「播出事故」。