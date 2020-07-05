在台灣，醫生社會地位崇高，護理師照顧病患也十分竭盡心力，不過日前就有網友透露，有一位女同學就讀護校後，緊接著又前往科大讀書，平日則待在醫院實習，但每天生活卻十分多采多姿，經常和閨蜜相偕逛街吃大餐，讓他不禁好奇「護理師的收入真的有這麼優渥嗎？」貼文一出隨即掀起熱議。不少內行人坦言，護理師薪水確實不低，但背後沉重的工作壓力也不容小覷。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，昔日同學在中部某護專畢業後，目前在科大就讀，因為課程關係會在醫院實習，但讓他不解的是，每天都能從社群平台上看見她和一群閨蜜到處吃大餐，無論是吃到飽餐廳、湘菜、川菜、海底撈、美式、韓式、日式…一個月吃餐廳的次數可以抵上原PO一整年；3C用的則是蘋果全系列。

如此優渥的生活方式，讓原PO不禁好奇，「據我所知，她家並沒有特別有錢，頂多小康，也不可能有小秘密…剛剛又看到她帶著家人吃把費（Buffet），這真的讓我止不住好奇心，護理師的收入真的有這麼優渥嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「月光也是能每周上館子啊」、「真正小康過這種生活很正常啊，一個月零用錢就不少了」、「老實說這樣狂吃狂玩，有一大半是在紓壓啊，護理師真的超屎缺的，把血把尿、高壓，又一堆怪物家屬跟病患」、「照顧病人累死了，犒賞一下自己也被你講成這樣」、「就是醫療業的輪班星人，辛苦錢」。

不過也有內行人坦言，護理師薪水確實不低，但背負的壓力也不小，「薪水是不低啦！但是蠻血汗的」、「很賺啊 健康換來的而已」、「30000～60000，看妳賣肝程度」、「老實說啦，大夜病房護應該至少5萬，加年終，年薪就70萬起跳了」、「6萬，年資2年」、「一般病房有輪大夜5～6萬，特殊EX加護病房，還有另外加給」、「工作個5年、不要白班，年薪好像可以85萬up吧」、「護理實習是沒薪水的，除了醫科和牙醫外，其他在醫院的職業，像是醫檢、物治、職治，實習應該也都是沒錢的」。