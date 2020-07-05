摯愛的親人去世是一件相當令人痛心的事情，每個物品甚至是特別的日子都很輕易就會讓人觸景傷情，希望可以再見到對方一面。英國一名女子的父親在今年的4月因病去世，而最近她也度過了第一個沒有父親在身旁的生日，當天她百般無聊地打開了過去使用的電子信箱，沒想到意外發現父親留下來的生日祝福，讓她相當感動。

my dad passed away 2 months ago and today was my first birthday without him. turns out he set up a reminder so every year on my birthday, I get an email saying “happy birthday Dr Natasha, baba loves you, always.” I didn’t cry till I opened this🥺🥺 the perfect baba :( pic.twitter.com/1GXfY2avDM — natasha (@natashax625) June 26, 2020

根據外媒報導，娜塔莎（Natasha Salman）的父親飽受病痛的折磨已有5年，最後於今年4月24日離世，而娜塔莎也在日前度過了第一個沒有父親陪伴的生日。在過生日之前，娜塔莎曾希望能在夢中再次與父親相見，然而卻一直無法實現，她對此感到非常失望；到了生日當天，娜塔莎無聊地打開了過去曾使用過的電子信箱，並點開了存放垃圾郵件的分類，沒想到竟驚喜找到父親留給她的生日祝福：「生日快樂，娜塔莎博士，爸爸永遠愛妳」，她看到文字後瞬間忍不住淚水，哭了出來。

娜塔莎透露，自己在上大學後有另外使用的信箱，不過她的父親在患病2年後，也就是2017年開始設置了電子郵件提醒，每一年這些祝福都會發送到她和其他姊妹的信箱當中，娜塔莎認為，父親或許是感覺自己時日不多，才會有此行動。事後，她也將父親的信件分享到推特中，感動了許多網友，有不少人也開始懷念起自己逝去的親人。